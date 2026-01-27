Bogotá

Bogotá pedirá que se flexibilice el decreto que elimina la indexación de la vivienda VIS

Bogotá lidera la alianza nacional por la vivienda en el país.

Subsidio de vivienda de hasta $ 87 millones para estos grupos del Sisbén: así puede conseguirlo. Getty Images

Subsidio de vivienda de hasta $ 87 millones para estos grupos del Sisbén: así puede conseguirlo. Getty Images / Nelson Hernandez Chitiva

Este martes, 27 de enero, en la capital del país las secretarias de Hábitat y Vivienda de Medellín, Cali y Cartagena, con Bogotá a la cabeza, se reunieron para avanzar en una agenda nacional por la vivienda digna, el hábitat y la legalización de barrios.

Uno de los puntos más importantes de este encuentro estuvo enfocado en la reunión de este grupo de mujeres con la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, a quien le presentaron las recomendaciones y observaciones frente al decreto que plantea eliminar la indexación de la vivienda de interés social.

Sumado a esto, durante la jornada de encuentros, la Secretaría del Hábitat de la capital compartió sistemas de información, modelos de gestión y metodologías que han permitido ordenar y acelerar procesos de legalización de barrios, con el propósito de que estas experiencias puedan ser replicadas en otras ciudades del país.

