Bogotá pedirá que se flexibilice el decreto que elimina la indexación de la vivienda VIS

Subsidio de vivienda de hasta $ 87 millones para estos grupos del Sisbén: así puede conseguirlo. Getty Images / Nelson Hernandez Chitiva

Este martes, 27 de enero, en la capital del país las secretarias de Hábitat y Vivienda de Medellín, Cali y Cartagena, con Bogotá a la cabeza, se reunieron para avanzar en una agenda nacional por la vivienda digna, el hábitat y la legalización de barrios.

Uno de los puntos más importantes de este encuentro estuvo enfocado en la reunión de este grupo de mujeres con la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, a quien le presentaron las recomendaciones y observaciones frente al decreto que plantea eliminar la indexación de la vivienda de interés social.

Sumado a esto, durante la jornada de encuentros, la Secretaría del Hábitat de la capital compartió sistemas de información, modelos de gestión y metodologías que han permitido ordenar y acelerar procesos de legalización de barrios, con el propósito de que estas experiencias puedan ser replicadas en otras ciudades del país.