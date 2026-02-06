Silvestre Dangond y Luis Díaz unen música y fútbol en la canción “Ganas De Tenerla”

Silvestre Dangond, uno de los máximos referentes de la música colombiana, se une al futbolista Luis Díaz, figura internacional del balompié, para presentar “Ganas De Tenerla”, una canción y video que conectan dos de las expresiones culturales más representativas del país: la música y el fútbol.

El lanzamiento reúne a dos íconos que han llevado el nombre de Colombia a escenarios globales, apostando por un mensaje de unidad, orgullo nacional y emoción colectiva. La canción se apoya en un lenguaje emocional compartido, donde la pasión, la celebración y el sentido de pertenencia se convierten en el eje central del relato musical.

“Ganas De Tenerla” se caracteriza por una energía festiva, contemporánea y claramente latina, con un sonido que dialoga con la raíz del vallenato, pero proyectado hacia una estética global.

El tema fue compuesto por Silvestre Dangond junto a Andrés Castro y Juan Daniel Shool, y producido por Dangond y Castro en un proceso creativo desarrollado en Miami, consolidando una propuesta moderna sin perder identidad.

El video oficial refuerza el mensaje de la canción a través de la historia de un joven que sueña con convertirse en futbolista profesional. A lo largo del relato, el fútbol se presenta como símbolo de esfuerzo, ilusión y celebración colectiva. El videoclip recorre calles decoradas con banderas de distintos países, momentos de euforia popular y la emoción de un gol decisivo, reflejando cómo este deporte une culturas y generaciones.

Silvestre Dangond actúa como hilo conductor de la historia hasta el momento culminante, cuando Luis Díaz aparece en escena, se suma al baile y participa de la celebración, sellando visualmente la unión entre música y deporte como expresiones de identidad colombiana.

La expectativa por el lanzamiento comenzó días antes en TikTok, donde Silvestre compartió adelantos del tema y del baile, generando una rápida viralización que convirtió el audio en tendencia y activó la conversación entre fanáticos del fútbol y la música.

Actualmente, Silvestre Dangond suma 22,9 millones de seguidores en plataformas digitales y continúa liderando la proyección internacional del vallenato. Su gira de estadios “El Último Baile” marcó un récord histórico al vender más de 500.000 entradas en más de 15 estadios, consolidándose como la gira de estadios más exitosa en la historia de Colombia. En marzo, el tour llegará a Estados Unidos con presentaciones programadas en seis ciudades.