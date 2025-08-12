Las revelaciones contra congresistas y exministros que trae el principio de oportunidad de Sneyder Pinilla

Ante la juez 17 de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía presenta en audiencia reservada la tarde de este martes 12 de agosto, el principio de oportunidad firmado con el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo -UNGRD-, Sneyder Pinilla, condenado a 5 años y 8 meses de prisión, mediante un preacuerdo, por concierto para delinquir y peculado por apropiación.

Se trata de una negociación judicial en la que se compromete a servir de testigo y delatar a exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro y congresistas que habrían participado del saqueo a la UNGRD, entidad que el dirigía junto a Olmedo López.

De avalarse este principio de oportunidad, Sneyder Pinilla recibiría inmunidad parcial por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso. Y, la Fiscalía la posibilidad de judicializar a poderosos políticos que se apropiaron de recursos del Estado.

Sneyder Pinilla ya ha entregado a la Fiscalía y a la Corte Suprema información valiosa, grabaciones y chats de WhatsApp que han permitido abrir varias investigaciones.

Caracol Radio revela en primicia los alcances del principio de oportunidad y lo que ha dicho Sneyder Pinilla contra figuras de alto perfil.

Las revelaciones de la negociación

Exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla: “la demora va a hacer que se caigan los créditos de la Nación”

Pinilla señala a Bonilla como “la persona que asumió un rol central en la gestión” de tres fraudulentos contratos para Cotorra, (Córdoba), Saravena, (Arauca) y El Carmen de Bolívar, (Bolívar). Con esos proyecto comprarían a congresistas de la comisión de crédito público con el objetivo de que votaran a favor de la aprobación de unos créditos que necesitaba el Gobierno.

Bonilla, a través de Whatsapp, el 14 de diciembre de 2023 se comunica con Pinilla “y le manifestó que se encontraba preocupado por el destino de los recursos de los proyectos viabilizados y el director - OLMEDO LÓPEZ- no le contestaba (...) insistindole que la demora va a hacer que se caigan los créditos de la nación”.

Jaime Ramírez Cobo, “enlace entre la presidencia y los ministros”:

El 14 de diciembre de 2023, Jaime Ramírez Cobo le escribe por Whatsapp a Sneyder Pinilla “destacando la urgencia de establecer una reunión” entre Ricardo Bonilla y Olmedo López.

Y, “le indico que el retraso en la gestión de los contratos podría poner en riesgo los créditos de la Nación”.

“Indicara PINILLA ALVAREZ que no conocía previamente a RAMÍREZ COBO ni tampoco sabe cómo obtuvo su número, este último se presentó como representante autorizado de la Presidencia, que llevó a que SNEYDER PINILLA a reportarle el avance en las gestiones sobre la reunión”.

Exministro del Interior, Luis Fernando Velasco y la reunión cerca al hotel Tequendama:

Sneyder Pinilla le dijo a la Fiscalía que en diciembre de 2023 acompañó a Olmedo López a una reunión que sostuvo con el senador Julio Elías Chagüi y el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cerca al hotel Tequendama, para coordinar el direccionamiento de un contrato en Sahagún, Córdoba, en el que ademas, intervino el secretario de infraestructura, Jorge González.

“JULIO ELIAS CHAGUI le indicó a SNEYDER PINILLA vía WhatsApp que se iba a reunir con LUIS FERNANDO VELASCO para realizar el trámite y obtener el CDP -Certificado de Disponibilidad Presupuestal- (...) Dicho CDP no se los pudieron dar, ya que para ese momento sucede todo lo de los carrotanques", se lee.

El 16 de enero de 2024 “JULIO ELIAS CHAGUI se comunicó con SNEYDER PINILLA enviándole un mensaje solicitando el nombre del proyecto a lo cual PINILLA ÁLVAREZ le consultó si el “tuyo” a lo cual responde afirmativa y le indica que el ministro va para hacienda a hacer eso".

El senador Julio Elías Chagüi y el interés en un contrato por $28 mil 50 millones en Sahagún, Córdoba:

Sneyder Pinilla declaró sobre el interés del parlamentario Julio Elías Chagüi en un proyecto cuyo “objeto contractual era realizar unos canales en el municipio de Sahagún"

Chagüi le compartió a Pinilla “el teléfono de un funcionario de la alcaldía Sahagún de nombre Jorge González y le indica que los temas se tienen que organizar a través de él”.

“Contaban con decreto de calamidad y el proyecto era necesario. El presupuesto inicial era por veintidós mil millones de pesos en 2023, pero el 16 de enero de 2024 se radicó ante la UNGRD presupuesto actualizado para el proyecto por un valor de veintiocho mil ciento cincuenta millones pesos, situación que sabia JORGE GONZÁLEZ”, se lee.

La representante a la Cámara, Karen Manrique, su esposo Gustavo González y la reunión en la UNGRD:

Sneyder Pinilla declaró que la representante a la cámara, Karen Manrique “le preguntó de forma directa y puntual en 2 o 3 ocasiones sobre cómo se encontraba el trámite del proyecto de contralo a desarrollar en el municipio de Saravena, siendo ese el contrato que el entonces ministro Ricardo Bonilla le encomendó adelantar por medio de María Alejandra Benavides”.

“El 14 de diciembre de 2023; KAREN MANRIQUE ingresó a la UNGRD en compañía de GUSTAVO GONZÁLEZ RUIZ, persona con quién sostenía una relación sentimental, reuniéndose con estos en la cafetería de entidad. Alli, MANRIQUE OLARTE, le consultó por el estado de un contrato que estaría por desarrollarse en Saravena y que este lo iba a manejar la representante KAREN MANRIQUE, por intermedio GONZALEZ esposo GUSTAVO RUIZ".

