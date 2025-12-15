A juicio disciplinario magistrado auxiliar por supuesto constreñimiento a Sneyder Pinilla

JUDICIAL

La Comisión de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario a Alex Movilla Andrade, un magistrado auxiliar de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente constreñir al confeso delincuente Sneyder Pinilla, para que declarara en el proceso contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Andres Calle, por el caso de corrupción UNGRD.

A juicio disciplinario magistrado auxiliar de la Corte por supuesto constreñimiento a Sneyder Pinilla

Según la queja presentada por el Pinilla Álvarez, manifestó al magistrado disciplinable su deseo de guardar silencio, porque para esa época, los hechos por los que era requerido su testimonio, era investigado en otro proceso penal, además, gestionaba un principio de oportunidad.

Agregó que, el magistrado Alex Movilla Andrade, en respuesta, le expresó que, de mantener el silencio ordenaría la compulsa de copias por falso testimonio.

“De lo hasta ahora constatado, se tiene que el doctor Alex Movilla Andrade, producto de su culpa grave, afectó el derecho a la no autoincriminación y a guardar silencio al señor Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, en las audiencias de 9 y 20 de agosto de 2024 de la actuación penal identificada con radicado No. 01114 adelantada contra los Congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, al constreñirlo, como comisionado para la práctica de esa prueba, a rendir testimonio bajo la gravedad de juramento, pese a su manifiesto deseo de guardar silencio sobre ciertos aspectos relacionados con su posible participación directa en el ilícito examinado”, indica el documento de 54 páginas conocido por Caracol Radio.

En desarrollo…