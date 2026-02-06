Puesto de Mando Unificado mantiene alerta máxima por los altos niveles de tres ríos en Córdoba

Montería

Las autoridades advirtieron que en el quinto día de la emergencia en Córdoba, el departamento continúa en estado de alerta máxima, debido a los altos niveles en las cuencas hídricas de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.

“Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, se reitera que la prioridad absoluta es la protección de la vida, por lo cual se mantiene el llamado urgente a la evacuación inmediata de las comunidades ubicadas en las zonas ribereñas y en sectores históricamente vulnerables a inundaciones”, expresó Lina Benavides, funcionaria de la Oficina de Gestión de Riesgo de Córdoba.

“Durante las últimas horas, en la cuenca del río Sinú se han presentado rompimientos en la orilla, situación que ha generado nuevas afectaciones en municipios como Cereté, San Pelayo y Lorica. Gracias al trabajo articulado con los organismos operativos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y las autoridades que trabajan en conjunto, se han adelantado acciones de atención oportuna y labores permanentes de evacuación de la población en riesgo”, agregó.

Asimismo, se informó que “desde el Puesto de Mando Unificado se mantiene el monitoreo constante y la coordinación con las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, garantizando presencia institucional en los puntos críticos y atención continua a las comunidades afectadas”.

Las inundaciones generadas por el frente frío han dejado cinco personas muertas y más de 20.000 familias damnificadas en esta sección del país. En medio de esta alerta máxima, Córdoba se alista para enfrentar un nuevo fenómeno climático que podría generar intensas precipitaciones durante los días 6, 7, 8 y 9 de febrero de 2026.