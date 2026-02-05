Paso nacional por el puente San Jorge se mantiene restringido por inundaciones en Córdoba. Foto: Ruta al Mar.

Montería

La concesión Ruta al Mar confirmó que la restricción por el paso nacional se mantiene ante los desbordamientos del río San Jorge. La medida inició el pasado 4 de febrero y se adoptó con la finalidad de “salvaguardar la vida” de quienes transitan por la importante vía que conecta a La Apartada con Buenavista, Córdoba.

“Debido al incremento del caudal del río San Jorge que inició el 3 de febrero a las 3:00 p.m., actualmente se presenta paso restringido a la altura del puente San Jorge. En consecuencia, el tránsito para todo tipo de vehículos y peatones se encuentra restringido”, informó la concesión.

Asimismo, puntualizó que “nuestro equipo se encuentra evaluando la situación para establecer el tránsito de manera segura en el sector.

Finalmente, se insistió a la ciudadanía para que acate la recomendación impartida, teniendo en cuenta el saldo trágico que han dejado las fuertes corrientes de agua presentadas en Córdoba durante la alerta del frente frío que inició el pasado 31 de enero. Según datos oficiales, cinco personas han fallecido tras ser arrastradas por la fuerza de estas corrientes en el departamento.