Personería de Tunja participa en seminario anticorrupción del Ejército

La Personería de Tunja participó en un seminario virtual anticorrupción convocado por la Primera Brigada del Ejército Nacional, un espacio orientado a fortalecer la transparencia institucional y la vigilancia de los recursos públicos.

Nelson Andrés Villabona Rueda, personero municipal de Tunja (Boyacá).

El personero municipal, Nelson Andrés Villabona, explicó que el encuentro permitió revisar las responsabilidades de los servidores públicos en la gestión administrativa y el control social. «...Se hizo énfasis en la labor administrativa, el compromiso ético de las instituciones y el cumplimiento de las normas de contratación estatal...», indicó.

Durante la jornada también se abordaron los procesos de administración de personal, manejo de recursos y mecanismos de control en las unidades militares, con el objetivo de garantizar actuaciones ajustadas a los principios de la función pública.

El seminario reafirmó la importancia de la articulación entre entidades civiles y militares para fortalecer la transparencia y proteger los recursos del Estado, promoviendo prácticas de buen gobierno en la administración pública.

