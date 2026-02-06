Personería de Tunja participa en seminario anticorrupción del Ejército

La Personería de Tunja participó en un seminario virtual anticorrupción convocado por la Primera Brigada del Ejército Nacional, un espacio orientado a fortalecer la transparencia institucional y la vigilancia de los recursos públicos.

El personero municipal, Nelson Andrés Villabona, explicó que el encuentro permitió revisar las responsabilidades de los servidores públicos en la gestión administrativa y el control social. «...Se hizo énfasis en la labor administrativa, el compromiso ético de las instituciones y el cumplimiento de las normas de contratación estatal...», indicó.

Durante la jornada también se abordaron los procesos de administración de personal, manejo de recursos y mecanismos de control en las unidades militares, con el objetivo de garantizar actuaciones ajustadas a los principios de la función pública.

El seminario reafirmó la importancia de la articulación entre entidades civiles y militares para fortalecer la transparencia y proteger los recursos del Estado, promoviendo prácticas de buen gobierno en la administración pública.