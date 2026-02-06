Lluvias intensas, frente frío y gestión del riesgo, ¿cómo responder ante los desastres?

En Hora20 el análisis a las causas de las intensas lluvias que se viven por estos días en el país y en varias partes del mundo, el impacto del vértice polar, de la masa de frío que se desprende desde el norte y de la incidencia del cambio climático en estos fenómenos. Después, lo que está pasando en términos de gestión del riesgo, planificación, anticipación y ordenamiento territorial para evitar que más tragedias como las que hemos visto por estos días en el país.

Lo que dicen los panelistas

Ricardo Lozano, exdirector del Ideam, exministro de Ambiente, consultor, geólogo y presidente ejecutivo de la CAEM, explicó que para determinar el riesgo en cambio climático y para evaluar condiciones, hay que analizar dos factores: qué intervenciones se han hecho en infraestructura y las nuevas condiciones de clima, “cuando se cruza la circunstancia de territorio intervenido, sumado a las manifestaciones del clima intensas por modificación del clima, es cuando tenemos tragedias en el planeta entero”. Resaltó que normalmente los vientos esta época se mueven hacia el sur, “lo que sí sucede de manera atípica hoy es que superamos una cantidad de precipitaciones que podríamos tener en enero y febrero; esa debilidad de condiciones se manifiesta en precipitaciones”, detalló que el aire está más caliente, entonces se debilitan o se fortalecen masas de viento calientes o frías, “no nos debería sorprender que el próximo año nos pase lo mismo u peor. En 2010 ya nos pasó y se evidencia la vulnerabilidad”.

Recordó que la palabra cambio climático significa que cambiamos las condiciones de la tierra y de manifestación: precipitación, temperatura, vientos, interacción de océanos, “la advertencia viene desde hace más de 30 años y el llamado es que toda intervención al suelo y territorio: vías, represas, vivienda, canales, diques, todo lo que se hizo, se hizo pensando bajo un modelo climático de hace 50 años; todo eso cambió”.

Camilo Prieto, investigador, profesor de Energía y Sostenibilidad, médico, magister en Energía y Sostenibilidad, comentó que en términos de salud pública y cambio climático hay que mirar dos frentes. Por un lado el relacionado con enfermedades infecciosas, “en Colombia hay déficit en diseño de infraestructuras en manejo de aguas. Hay aguas negras conectadas con tuberías de aguas lluvias; se combinan aguas que salen a las calles”, en esa medida, dijo que esa realidad impacta en el ambiente. El otro frente está relacionado con salud mental, pues muchas personas se ven obligadas a migrar y que lo pierden todo, “es una fractura de la psique cuando las personas pierden su entorno”.

Paola Arias, climatóloga y profesora de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Antioquia y miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, comentó que estamos ante una multiplicidad de causas que llevan al aumento en las lluvias como un fenómeno de La Niña leve y el vórtice polar que implica curvatura, “que si está muy hacia el sur, pues llegan vientos que normalmente no llegarían”. También explicó que ocurre la materialización del sistema complejo del sistema tierra, “vemos que cosas que ocurren en zonas lejanas como el Ártico y se cree que poco tiene que ver con la zona tropical”

Sergio Silva Numa, editor de ciencia, salud y ambiente en El Espectador, y magíster en salud pública, explicó que hay interconexión entre el Ártico y esta zona del continente, “entonces estamos ante el debilitamiento del vórtice polar, del jet stream, que es una corriente más al sur y tiene unas curvaturas que se extienden al sur y chocan con aire caliente”.

Frente a las claves para solucionar y atender los efectos del cambio climático, dijo que tal vez el problema no se soluciona con una política, “en el ordenamiento territorial esos planes de departamentos y municipios, esas ideas de adaptación se quedan en papel y no se implementan. El ordenamiento territorial en municipios a merced del agua no ha sido el mejor. Todos hablan de adaptación, de Colombia anfibia, pero eso no se aplica para evitar desenlaces fatales”.