IDEAM advierte aumento de lluvias en horas de la tarde de HOY domingo para Barranquilla y Atlántico

Imagen de referencia de niño sosteniendo un paraguas . Foto: Getty Images / Manuel Sáez Campillos / EyeEm( Thot )

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que para las próximas horas se espera un incremento en la probabilidad de lluvias durante la jornada de la tarde en varios sectores de la región Caribe, incluyendo a Barranquilla y el departamento del Atlántico, aunque estas precipitaciones serían dispersas y de corta duración.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según explicó Nataly Fonseca, pronosticadora de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del IDEAM, hacia la noche y la madrugada de este domingo la tendencia será hacia tiempo seco, condición que se mantendría durante gran parte del día lunes.

Solo se prevé la posibilidad de lluvias muy esporádicas en horas de la tarde, mientras que para el martes el panorama climático continuaría mayormente seco.

“Para las próximas horas se prevé que la condición principal sea hacia la jornada de la tarde, incremento de la probabilidad de lluvias y de precipitaciones. Pueden darse lluvias dispersas en gran parte del Caribe y esto incluye sectores del Atlántico y pues por supuesto Barranquilla”, dijo Fonseca.

Más información Barranquilla habilita centro de acopio para ayudas a damnificados por inundaciones en la región

Oleaje deja cerca de 50 viviendas afectadas en Santa Verónicahttps://caracol.com.co/2026/02/03/oleaje-deja-cerca-de-50-viviendas-afectadas-en-santa-veronica/

San Andrés y La Guajira

La funcionaria aclaró que no hay alertas vigentes por lluvias en el Atlántico, aunque sí permanecen activas alertas meteomarinas de nivel amarillo por vientos y oleaje en sectores del centro y oriente del mar Caribe, las cuales son habituales para esta zona del país.

Finalmente, el IDEAM recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información, ya que las condiciones atmosféricas pueden cambiar de manera rápida.

En cuanto a otros sectores del Caribe, como La Guajira y San Andrés, se espera también tiempo seco, con posibles lluvias aisladas en horas de la tarde, principalmente hacia el sur de La Guajira, en límites con el departamento del Magdalena.