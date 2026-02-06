¿Lloverá en el desfile de la Guacherna? Esto dice el IDEAM

Ideam advierte posibles lluvias en Barranquilla durante la tarde de la Guacherna.

El Instituto informó que existe la posibilidad de lluvias en Barranquilla durante la tarde de este viernes, justo el día en que se celebra la tradicional Guacherna del Carnaval, aunque las precipitaciones no serían de gran intensidad.

El meteorólogo del Ideam, Mirovan Sverko, explicó que actualmente la ciudad presenta condiciones de tiempo seco y cielo parcialmente nublado, situación que se mantendría durante la mañana del viernes.

“Se espera una condición de tiempo seco, pero ya para la tarde se podrían dar algunas lluvias, no se esperan fuertes, pero sí se pueden dar algunas lluvias muy localizadas en Barranquilla. Se espera un cielo mayormente nublado, entonces se podría presentar esa condición”, dijo el meteorólogo.

Sverko agregó que para el sábado también se mantendría esta tendencia, con un cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias principalmente en horas de la tarde, por lo que recomendó estar atentos a los reportes meteorológicos y tomar precauciones durante las actividades programadas.

Para la noche se esperan lluvias al sur del Pacífico, noreste de la región Andina y sur de la Amazonía. Para las regiones Caribe y Orinoquía se prevén condiciones secas. Las lluvias más significativas se prevén en Santander, Cauca, Boyacá, Antioquia y el centro del Amazonas ☔️. pic.twitter.com/FiG3Xzl2R0 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) February 5, 2026

