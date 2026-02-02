¿Lloverá durante La Guacherna?: esto dice el IDEAM

Guacherna en el Carnaval de Barranquilla. Foto: Joaquín Sarmiento / AFP via Getty Images / AFP

Las fuertes lluvias que se han presentado en Barranquilla y el Atlántico durante este fin de semana pasado fueron provocadas por el frente frío proveniente de Norteamérica. Según el IDEAM, se extenderán durante los próximos días de esta semana.

Estas lluvias han generado incertidumbre en la ciudadanía debido a que este viernes está programado La Guacherna, recorrido nocturno previo al Carnaval de Barranquilla.

El IDEAM, consultado por Caracol Radio, ante la probabilidad de lluvias para La Guacherna, confirmó que “habrá cielo despejado” durante el próximo viernes debido a que se espera que las lluvias solo se puedan extender hasta este miércoles.

“Posiblemente se van a registrar las condiciones en La Guacherna con tiempo seco. Las lluvias se esperan especialmente para el día de hoy lunes y el día de mañana martes”, manifestó Daniel Useche, meteorólogo de turno del IDEAM.

“Todo listo” para La Guacherna

Juan José Jaramillo, director de Carnaval S.A.S. también se pronunció sobre la probabilidad de lluvias durante La Guacherna e indicó que la información que manejan es que las lluvias se puedan presentar hasta este miércoles.

“Se nos dice que podemos tener este frente frío hasta principios del día miércoles, que luego entrará nuevamente las brisas que nos acostumbran para esta temporada”, manifestó.