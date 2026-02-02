Emergencias por lluvias en Barranquilla: un bus atascado en un arroyo y la caída de una estructura

Un bus varado en un arroyo y la caída de una estructura sobre un carro, fueron algunas de las afectaciones, durante la mañana de este lunes 2 de febrero, por las lluvias en el norte de Barranquilla.

Continúan las emergencias en la capital del Atlántico a raíz del frente frío que atraviesa gran parte de la región Caribe y que han desencadenado lluvias en diferentes partes de Barranquilla.

Por ejemplo, en el norte, en la carrera 51 con calle 85, un bus de servicio público quedó atascado en un cráter que tapaba el arroyo que atraviesa por el sector.

De inmediato, el conductor ayudó a evacuar a más de 30 pasajeros que iban en el automotor. Por fortuna en el incidente no hubo personas lesionadas y todas fueron puestas a salvo.

Giovanny Ibáñez, el chofer, contó detalles de la emergencia y también cómo ayudó a descender a los usuarios.

“No hay señalización que indique de que hay un hueco en esa parte. Yo me metí pensando que había vía y no fue así. Cuando quedamos varados pude ayudar a salir a más de 40 pasajeros por la puerta delantera”, dijo.

Otra emergencia se reportó fue en la carrera 50 con calle 80, donde la estructura de un edificio cayó sobre un vehículo, el conductor, llamado Carlos Anaya, habló sobre la situación.

”Estaba estacionado en el edificio y colapsó la estructura de metal, cayendo encima del vehículo. En el momento no sabía qué estaba pasando y cuando vi que era el techo, las personas me ayudaron enseguida, y pude salir”, mencionó Anaya.