Guacherna 2026 Barranquilla: recorrido, horarios y tarde cívica; Todo sobre el Carnaval

Uno de los carnavales más importantes del país está por iniciar, el Carnaval de Barranquilla se celebrará este año del 14 al 17 de febrero, pero la fiesta comienza desde días previos con la realización de la Guacherna.

Lea también: Todo listo para la Guacherna 2026: más de 20 mil participantes entrarán en escena

¿Qué es la Guacherna?

La Guacherna es el desfile nocturno más emblemático y popular del Carnaval de Barranquilla, que tradicionalmente marca el inicio de los eventos más esperados de la temporada de pre-carnaval.

Esta celebración inició a comienzos del siglo XX en el Barrio Abajo, donde los vecinos salían de noche a practicar sus bailes al ritmo de tambores, iluminándose con lámparas de gas y faroles para combatir la falta de alumbrado. El nombre viene del “guache”, un instrumento de percusión usado para convocar a la gente.

Posteriormente, en 1974, la reconocida compositora Esthercita Forero, conocida como “La Novia de Barranquilla”, rescató esta tradición y la institucionalizó como un desfile oficial.

¿Cuándo se celebra la Guacherna?

Barranquilla se alista para vivir una de las noches más emblemáticas del Carnaval con la celebración de la Guacherna 2026, un evento que reunirá a más de 20 mil participantes, 35 artistas invitados y una robusta logística de seguridad, iluminación y transmisión, esta se realizará el viernes 06 de febrero de 2026.

Le puede interesar: ¿Lloverá durante La Guacherna?: esto dice el IDEAM

Recorrido de la Guacherna:

En esta edición, la Reina del Carnaval, Michelle Char, partirá desde la calle 72 con carrera 44, una decisión que permitirá que más asistentes disfruten de su paso a lo largo del trayecto.

Comenzará a las 4:00 p. m. en la carrera 44 con calle 70, bajará por la carrera 44 hasta llegar a la calle 53, girará a la izquierda para tomar la calle 53 hasta la carrera 54, doblará a la derecha y continuará hasta la Casa del Carnaval donde finalizará.

Una de las principales novedades de este año es que la Guacherna será abierta por los grupos de tradición: ganadores de Congos, comparsas de relación y cumbias que han obtenido Congos de Oro. En total, serán más de 66 grupos los encargados de dar inicio al desfile, exaltando las raíces culturales y folclóricas de la fiesta.

Más información: Rey Momo del Carnaval rendirá homenaje a María Moñitos en la Guacherna 2026

Movilidad, cierres y circulación:

Es de anotar que para garantizar la seguridad y preservar el espacio público, los cierres viales irán desde las 10:00 a. m. del viernes 6 de febrero hasta las 2:00 a. m. del sábado 7 de febrero.

Los cierres serán en las siguientes zonas:

La carrera 44 entre calles 80 y 53.

La calle 53 entre carreras 44 y 54.

La carrera 54 entre calles 54 y 48.

Se realizarán cierres de todos los cruces a lo largo del recorrido. La zona de concentración se realizará de la carrera 44 entre calles 80 y 70.

Lea también: Alcaldía de Barranquilla declara tarde cívica el viernes por la Guacherna

Tarde cívica:

A través del decreto 0052 de 2026, la Alcaldía declaró tarde cívica este viernes 6 de febrero por la celebración de la Guacherna. De acuerdo con el Distrito, el decreto irá desde las 2:00 de la tarde hasta las 6:00 de la tarde.

Asimismo, los servidores públicos de la Alcaldía prestarán sus servicios ese día desde las 7:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: