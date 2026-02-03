Comunidades bloquean la vía de acceso al relleno sanitario de Popayán

Popayán, Cauca

Comunidades de la zona rural del occidente de Popayán mantienen bloqueada la vía de acceso al relleno sanitario Los Picachos, en protesta por presuntos incumplimientos de la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán en obras pactadas desde hace más de una década.

Aníbal Ledezma, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Río Hondo, aseguró que la comunidad se vio obligada a acudir a las vías de hecho tras años de promesas incumplidas.

“Aunque siempre hemos sido pacíficos, ya nos sentimos impotentes por tantos compromisos que no se cumplen. Desde 2013 se prometió la pavimentación de 14 kilómetros y la construcción de polideportivos, y hoy, después de 13 años, no nos han hecho ni cinco kilómetros”, señaló el líder comunitario.

El principal incumplimiento señalado por las comunidades está relacionado con la pavimentación de la vía principal de la vereda y la construcción de un escenario deportivo.

Los manifestantes indicaron que, mientras otras veredas del área de influencia del relleno sanitario han recibido obras parciales, Río Hondo no ha sido beneficiada, situación que califican como inequitativa.

Por esta razón, advirtieron que el bloqueo continuará hasta que se logre un acuerdo entre el Gobierno departamental, la administración municipal y las comunidades.

La empresa de aseo Urbaser informó que, debido al bloqueo, se presentan restricciones en la movilidad de los vehículos recolectores y recomendó a los usuarios sacar la menor cantidad posible de residuos a la calle para evitar una emergencia sanitaria.

La empresa agregó que “confía en que la situación sea de carácter temporal y que pronto se restablezca el tránsito normal hacia el sitio de disposición final, lo que permitirá la normalización del servicio que beneficia a todo el Cauca”.

Cabe recordar que el Parque Ecológico y Tecnológico Los Picachos presta sus servicios a Popayán y a 16 municipios del departamento del Cauca.