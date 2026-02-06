Homenaje en Cali a policías asesinados por el ELN en diciembre de 2025

Cali rindió homenaje póstumo a los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño, asesinados el pasado 16 de diciembre de 2025 durante un atentado terrorista atribuido al ELN en el barrio Mariano Ramos, en el oriente de la ciudad.

Durante el acto de homenaje, sus familias recibieron la Medalla Alférez Real, como reconocimiento al servicio prestado por los policías, quienes llevaban 12 y 15 años de trayectoria en la institución. Robert Steven Melo Londoño tenía 33 años, mientras que Jorge Leonardo Gómez Ochoa tenía 36.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que el crimen no quedará en la impunidad y envió un mensaje directo a los responsables del atentado: “Este hecho se va a esclarecer. Cali no va a permitir que el terrorismo vuelva a imponerse”.

Desde la Policía Metropolitana, el coronel Andrés Arias, comandante encargado, afirmó que las investigaciones avanzan y que ya se analizan elementos de inteligencia y pruebas recolectadas en el lugar del ataque. “Vamos a llegar hasta los responsables y deberán responder ante la justicia”, señaló.

Las autoridades recordaron que continúan vigentes planes de recompensa para dar con las estructuras criminales detrás del atentado: hasta 20 millones de pesos por información sobre lugares de almacenamiento de armas y material de guerra, y hasta 50 millones de pesos por datos que permitan ubicar y capturar a integrantes del cartel de los más buscados.