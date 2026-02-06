Toma policial y militar en el centro de Cali deja armas incautadas y cierre de establecimientos

Una toma policial y militar adelantada en el barrio Sucre, en el centro de Cali, dejó como resultado la incautación de armas blancas y de máquinas tragamonedas utilizadas de manera irregular, así como, el cierre temporal de establecimientos comerciales.

La intervención, que se extendió por más de 18 horas, contó con la participación de cerca de 200 funcionarios de la Policía Metropolitana de Cali, el Ejército Nacional, la Secretaría de Seguridad, las secretarías de Movilidad y Salud, el Dagma y Migración Colombia.

El operativo estuvo enfocado en el control del porte de armas, la verificación de establecimientos y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana en uno de los sectores más críticos del centro de la ciudad.





Operativo diurno

Durante la jornada diurna, las autoridades realizaron registros a personas, verificación de antecedentes judiciales e inspecciones a locales comerciales.

En este componente participó Migración Colombia, que adelantó controles a población extranjera, encontrando cinco personas en condición regular y nueve en situación irregular, quienes fueron citadas para la apertura de su registro en el Sistema de Información y Registro de Extranjeros (SIRE).





Operativo nocturno

En horas de la noche, el despliegue fue reforzado con uniformados de la Policía Metropolitana y soldados del Ejército Nacional, logrando la incautación de más de 200 armas blancas, elementos asociados a lesiones personales, hurtos y homicidios registrados en esta zona de Cali.

Así mismo, incautaron más de 50 máquinas tragamonedas y el cierre temporal de cinco establecimientos, señalados como focos recurrentes de riñas y consumo de sustancias psicoactivas.

“Esta incautación es clave, porque muchas de estas armas estaban siendo utilizadas para cometer hurtos, lesiones personales e incluso homicidios”, señaló el coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.