MinInterior por atentado contra equipo de Jairo Castellanos: “el hecho no puede quedar impune”

No para la violencia contra los políticos de cara a las elecciones de este año, el más reciente hecho fue el atentado que sufrió el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en el departamento de Norte de Santander.

El atentado dejó como saldo a dos hombres asesinados, que hacían parte del esquema de seguridad del senador.

Frente a los hechos, el ministro del Interior confirmó que habló con el senador Jairo Castellano, y le contó que está bien, a salvo en Yopal y que el atentado sucedió mientras se encontraba a la espera de la llegada del esquema de seguridad que fue atacado en Fortul.

“El senador está bien, pero conmovido por la pérdida de sus escoltas. Este es un hecho grave que enluta al país y que no puede quedar en la impunidad”, afirmó el ministro Benedetti.

Anunció una investigación intensiva para determinar quienes están detrás de los hechos, que derivaron en la muerte de dos escoltas del senador.

¿Qué habló el ministro con el senador?