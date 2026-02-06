En Peque encontraron a una mujer muerta en una quebrada; se presume que la pareja es el responsable

Peque- Antioquia

La señora Nelly Tuberquia Cano fue reportada como desaparecida desde el pasado lunes 2 de febrero en zona rural del municipio de Peque en el Occidente de Antioquia. Desde ese momento, tanto la comunidad como la Defensa Civil y funcionarios de la alcaldía, liderados por el mandatario Hermilson Hernández Hernández, iniciaron la búsqueda que terminó este viernes 6 de febrero con el hallazgo sin vida de la mujer en zona rural.

Según el reporte del alcalde, la víctima era una mujer bastante humilde que residía en la vereda El Páramo con su pareja sentimental; incluso ya había sido elegida beneficiaria de un mejoramiento de vivienda. La señora Tuberquia Cano era hermana del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda donde vivía.

“La encontramos en un sector entre un sector del Guamo de la vereda de San Pablo y la finca de San Pedro. La señora se encontró debajo de una piedra, pisada con otras piedras, como que quien hizo este daño, como que se aseguró que de pronto no se fueran a dar cuenta muy rápido, mientras que él se volaba”.

El mandatario indica que la primera hipótesis sobre este hecho señala que presuntamente sería la pareja sentimental de la mujer, de quien se desconoce el paradero, y por ello el primer sospechoso.

“Desafortunadamente, la señora ya llevaba varios días muerta; prácticamente fue a golpes como la mató quien la asesinó. Estamos acá en el municipio muy consternados por esta situación, ya que evidenciamos que el compañero de ella tiene varios homicidios dentro del departamento de Antioquia. Esperamos que la justicia y las autoridades lo encuentren rápido para que no sigan ocurriendo estos hechos porque es lamentable”, agregó el mandatario.

Al parecer, el hombre también tendría denuncias por un presunto abuso sexual a una mujer en otra población hace ya un tiempo atrás. Todo es materia de investigación para aclarar lo que podrá ser un feminicidio.

Finalmente, la víctima se trasladó desde la quebrada al hospital local donde se le realiza la inspección técnica al cadáver y se establece su plena identificación.