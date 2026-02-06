Medellín se prepara para recibir la segunda Feria del Libro Infantil

Medellín

Bajo el tema “Las travesías de la lectura”, el festival invita a explorar los caminos personales y colectivos que nacen a partir de los libros, los textos y las ilustraciones. Esta edición cobra un significado especial al enmarcarse en la conmemoración de los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se celebrará en septiembre de este año.

Durante los cuatro días del evento, el público podrá disfrutar de talleres de fomento a la lectura, programación artística, conciertos, narración oral, encuentros con autores, experiencias lúdicas y espacios de formación para cuidadores. Además, el festival contará con una muestra comercial integrada por 33 librerías y marcas especializadas en literatura infantil.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó la importancia de este espacio para la promoción de la lectura en la ciudad. Según señaló, uno de los principales objetivos es propiciar el momento en el que niñas y niños se enamoran de los libros, generando oportunidades para fortalecer el vínculo temprano con la lectura desde el hogar y la comunidad.

El Festival del Libro Infantil contará con la participación de destacados autores e ilustradores nacionales e internacionales. Asimismo, se desarrollarán actividades dedicadas a Corea del Sur, país invitado, con la participación del ilustrador Jung Jinho, dos veces ganador del premio Bologna Ragazzi.

En el marco del evento, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín iniciará la celebración de sus 20 años con el espacio Parque Biblioteca, donde se integrarán lectura, juego, creatividad, préstamo de libros, sala infantil y actividades en el Makerspace para la exploración de la ciencia y la tecnología.