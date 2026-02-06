Febrero inicia con una programación cultural viva, diversa e imperdible

Medellín, Antioquia

Iniciando el primer fin de semana del mes de febrero, Caracol Radio hace un recuento de las actividades y los eventos imperdibles de fin de semana y los días venideros.

Planes familiares, musicales, teatrales, gastronómicos y de territorio para que la ciudadanía se siga encontrando desde el arte y la cultura en la ciudad.

Es viernes y el cuerpo lo sabe

El fin de semana está asociado con el descanso; sin embargo, el llamado al movimiento y al baile no tiene condiciones.

Al son de los ritmos caribeños, el Centro Cultural Comfama Aranjuez tendrá este viernes, 6 de febrero, a las 6:30, un encuentro con entrada libre e inscripción con Anlly Marín & Trópico Negro: tambores, cantos y mezclas electrónicas del caribe y el pacífico colombiano. Tradición, fiesta y un ritual sonoro para vivir en comunidad.

Los saberes de la música ocurren a través de procesos tanto empíricos como académicos. Y este 6 de febrero, en el Museo de Arte Moderno, el investigador y musicólogo chileno José Pérez de Arce pondrá en común el proyecto cultural de instrumentos de ciento que narran a un país: “Colombia en un aliento”, etnomusicología y soplos de los Andes, un espacio de memoria sonora de Colombia.

Foto: Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). Ampliar

Con entrada gratuita, la conferencia que celebra los instrumentos y la identidad colectiva latinoamericana se llevará a cabo a partir de las 5:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Los imperdibles

Planetario de Medellín: De manera gratuita, el Planetario contará este fin de semana con los eventos El cielo esta noche y Mapas 3D del Universo Invisible , astronomía, estrellas oscuras supermasivas, observación de cuerpos celestiales, entre otros. Para inscripciones y más información, visitar la página oficial del planetario.

con los eventos y , astronomía, estrellas oscuras supermasivas, observación de cuerpos celestiales, entre otros. Para inscripciones y más información, visitar la página oficial del planetario. VeganBurger Fest: Regresa a Medellín del viernes 13 al 22 de febrero de 2026, el evento gastronómico de comida vegana más icónico de la ciudad. Sabores únicos y creativos para dietas diversas. Entre los participantes de esta edición se encuentran los restaurantes Helecho, OH Food, Shottas, Coraje, Vegan & Veggie, entre otros.

En semana también hay espacio para el ocio

El club de lectura para adultos Witotos de Bello se reúne todos los martes de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. en la biblioteca de Comfama Bello centro, un espacio de encuentro para adultos apasionados por la lectura y las palabras.

Finalizando la semana, el jueves 12 de febrero a las 2 p. m. , la creatividad se encuentra con la ilustración en el Salón Dos Ventanas del Claustro de Comfama. Un espacio para principiantes y para quienes ya dibujan: lápiz en mano, observación y trazos de edificios insignia de la ciudad.

Vive la ciudad en familia

La programación cultural de esta semana se extiende a las infancias, planes para los más pequeños, tanto exploración de las artes como estímulos de lectura, un precedente para la segunda edición del Festival del Libro Infantil.

Club de lectura infantil: Leo, leo, mundo mío. Foto: Comfama. Ampliar

Todos los viernes de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. , el club de lectura infantil Leo, leo, mundo mío, para niños y niñas de 7 a 12 años, se reunirá en la Sala Cósmica de Comfama Bello centro para descubrir obras literarias, personajes y explorar mundos a través de la lectura.

El último encuentro curado en esta programación es también para las infancias. el taller de plastilina para niños a partir de los 4 años, donde podrán moldear e imaginar personajes y formas, es una actividad para fortalecer la creatividad, la motricidad y la expresión artística. El taller requiere de la inscripción previa a través de Comfenalco Antioquia.