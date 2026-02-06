Alguien que se identificó como Gina, la última y joven esposa de Santiago Gallón Henao, inició anoche desde Colombia los trámites para la entrega del cuerpo del antiguo capo acribillado en las últimas horas en Toluca, México.

Gallón Henao es mencionado en investigaciones en Colombia, Estados Unidos y Gran Bretaña como uno de los operadores principales de la Oficina de Envigado.

El prontuario de Santiago Gallón Henao, asesinado en Toluca, México Ampliar

El 16 de enero de 2018 fue capturado en Cúcuta porque existían informaciones del servicio de inteligencia británico que lo asociaban con una organización que exportaba narcóticos camuflados en alimentos para animales.

Su vinculación con grupos paramilitares está ampliamente documentada en expedientes judiciales y fue condenado en 2010 a una irrisoria pena de tres años de prisión cuando reconoció su apoyo a esas organizaciones criminales: Fue fundador del Bloque Metro de las Autodefensas y de la Convivir El Cóndor.

El llamado Bloque Metro, según testimonio que consta en expedientes judiciales, fue fundado por tres pares de hermanos: Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David, Juan Guillermo Villegas Uribe y su hermano Luis Alberto, alias Tubo; y el condenado hacendado Santiago Uribe Vélez y su hermano absuelto en segunda instancia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Hay comunicaciones interceptadas que mencionan la entrega de armas por parte de Santiago Gallón a un hijo del recientemente fallecido Juan Guillermo Villegas Uribe.

Santiago Gallón Henao es mencionado en los archivos financieros del paramilitarismo encontrados en el Parqueadero Padilla. Aparece una deuda de ’Don S’ a lo que llaman la ’Compañía’ por valor de ochenta y tres millones, ciento veinticuatro mil quinientos pesos ($83.124.500), fechada el 25 de julio de 1997; y un aporte a esa deuda por cincuenta y un millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta pesos (51.457.340), realizado el 6 de abril de 1998. Además, aparece el apellido Gallón en una lista de pagos, donde registran “recibí aporte Suroeste (Gallón)”, por diez millones de pesos (10.000.000), movimiento que se asentó el 12 de julio de 1996.

En el parqueadero Padilla fue capturado Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, mientras se comía unas USB y unos papeles. Lucas es el mismo que ahora denuncia al fiscal que lo investigó porque, según él, lo presionó para que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Gallón Henao también fue mencionado por el paramilitar John Fredy González Isaza, alias Rosco, quien aseguró: “Las Convivir eran como un grupo seleccionado, ese grupito de confianza de Villegas y de Santiago Gallón, entonces ellos trabajaban la seguridad de toda la zona; había motos, había armas amparadas, había sueldos porque ellos estaban en nómina como si eso fuera una empresa, pero de todos modos ellos también trabajaban en el empalme con las autodefensas, eso se prestaban las motos y los carros, eso era normal, eso era como decir que si fueran los mismos, porque Santiago Gallón los abastecía económicamente”.

El testigo apareció muerto en la cárcel de Barranquilla. Dicen que se suicidó colgándose en su celda. Lo raro es que el cadáver del ahorcado tenía las manos atadas.

En mayo de 2017, la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton a Santiago Gallón Henao, a su hija Mariana Gallón Aristizabal y a su exesposa Claudia Mercedes Vargas Giraldo. También a Santiago Álvarez Castro, socio de Gallón Henao; a su abogado, Gabriel Jaime Aguilar Ramírez. En la lista también fueron incluidas cinco empresas: Agroindustrias Cima S.A.S., C.M.V. Carnes S.A.S., Guisanes S.A.S., Agropecuaria Mais S.A.S. y Clamasan S.A.S., esta última con seccionales en los municipios de Amagá y San Roque, y beneficiaria de Agro Ingreso Seguro.

Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David sostuvieron un altercado con el futbolista Andrés Escobar a cuenta del autogol en el mundial de 1994. Le gritaron “golazo” y al final le dijeron “Hp, usted no sabe con quiénes se está metiendo”. Después de la discusión en una discoteca de Medellín, el deportista fue acribillado a tiros en el parqueadero del establecimiento.

Humberto Muñoz Castro, el chofer de Santiago Gallón Henao, le disparó los seis tiros de su revólver y se fue del lugar con los hermanos Gallón. Se afeitó el bigote y, cuando fue localizado, se echó toda la culpa.

Humberto Muñoz Castro, el chofer de Santiago Gallón Henao, Ampliar

Cuando le preguntaron al chofer si le habían ordenado disparar, contestó: “Todavía no me habían dado la orden”.

Los hermanos Gallón estuvieron menos de tres meses en la cárcel por estos hechos, aunque fueron acusados de encubrimiento. El chofer fue condenado a 43 años de prisión, pero pagó apenas la cuarta parte de la pena y vivía en la cárcel con comodidad, según lo describen quienes compartieron patios con él. Desde muy pronto tuvo permiso para ir a pasar el fin de semana en su casa.

Hasta el momento no hay informaciones sobre las actividades a las que se dedicaba Santiago Gallón Henao en México.

En el año 2011, otro de sus hermanos, Juan Guillermo Gallón Henao, alias Abraham, fue extraditado a Estados Unidos por solicitud de una corte de Texas. Lo detuvieron en Chía, muy cerca de Bogotá, y fue acusado de ser el principal aliado en Colombia del capo mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán.