Condenados cuatro exdirectivos de Maderas del Darién por financiamiento paramilitar

Medellín

Un juez penal especializado de Antioquia sentenció a seis años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado a los exdirectivos de la empresa Maderas del Darién Ronal Palacios Romaña, Saúl Buriticá Cifuentes, Jorge Amézquita García y Juan Guillermo Hernández Truten. Según la investigación, estas personas permitieron el financiamiento del extinto bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Fiscalía manifestó que las pruebas aportadas al juzgado dan cuenta de que entre los años 1997 y 1999 estas personas permitieron el pago de sumas millonarias y apoyo logístico al grupo paramilitar.

“Pagos mensuales que oscilaban entre los 20 y 30 millones de pesos a la estructura paramilitar y proporcionaron infraestructura de comunicaciones, como antenas repetidoras, para los componentes armados”, agregó en un comunicado.

También manifestó que la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional estableció que mediante un allanamiento al parqueadero Padilla de Medellín el 30 de abril de 1998, se encontró información que vincula a la empresa con la financiación al grupo ilegal de ese entonces. “Allí se encontraron informes contables de las AUC en los que la empresa de maderas aparecía relacionada con aportes a la ‘Finca Guamal’, nombre encriptado para el bloque Elmer Cárdenas”.

La sentencia también indica que la relación entre la empresa y el grupo paramilitar no fue un hecho aislado y más bien se probó que existió un acuerdo económico y funcional para garantizar la protección de las operaciones de Maderas del Darién por parte del bloque Elmer Cárdenas.

Se recalca que la condena es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.