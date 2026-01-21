El Parqueadero Padilla: Diana Salinas desentraña la conexión Uribe y la imputación al fiscal Polo

Un nuevo capítulo se abre en el complejo caso del Parqueadero Padilla, una investigación que en su momento desveló la intrincada estructura financiera del paramilitarismo en Colombia. Lo que comenzó como un hallazgo crucial sobre las autodefensas, ahora se torna en un escándalo que pone en el ojo del huracán al fiscal que lideró la pesquisa, Álvaro Polo, quien ha pasado de acusador a acusado.

La periodista Diana Salinas, directora editorial y cofundadora de Cuestión Pública y autora del libro “El laberinto del parqueadero Padilla”, ha sido una voz clave en la comprensión de esta trama, ofreciendo detalles reveladores en una reciente entrevista con El Reporte Coronell.

Lea El Reporte Coronell: Fiscal hermana de excongresista uribista imputa a colega en caso donde Uribe se declara víctima

El caso del Parqueadero Padilla, investigado por el fiscal Álvaro Polo, representó el descubrimiento más significativo sobre la estructura financiera de los paramilitares y sus aliados políticos. En ese lugar funcionaba la oficina contable y financiera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A raíz de estos hallazgos, el fiscal Polo dictó una orden de captura contra Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, operador financiero de los paramilitares.

Alias ‘Lucas’ fue condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de tres miembros del CTI que seguían las pistas del Parqueadero Padilla, crímenes perpetrados para impedir que las pesquisas continuaran. No obstante, la investigación ha dado un giro inesperado. Alias ‘Lucas’, ha señalado al fiscal Polo de presionarlo para que declare contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Esta denuncia ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación y la fiscal Luz Samira Rodríguez Rodríguez se dispone a imputar cargos contra el fiscal Polo por abusos de autoridad y acto arbitrario.

La entrevista con Diana Salinas y Daniel Coronell arroja luz sobre la asignación de este caso. La fiscal Rodríguez es hermana de Edgar Rodríguez, quien fue representante a la Cámara por el Centro Democrático y es una persona cercana al expresidente Uribe.

Salinas reveló que, hasta hace poco, el perfil de Instagram de la fiscal Rodríguez se identificaba con la palabra “uribista”, además de “juventud, oportunidad y medioambiente”, junto al apellido Rodríguez. Esta situación plantea dudas sobre un posible conflicto de intereses.

La figura de alias ‘Lucas’ en el Parqueadero Padilla

Salinas, en su investigación conjunta con El Reporte Coronell, profundizó en la figura de alias ‘Lucas’. “Nosotros investigamos a Jacinto Alberto Soto Toro, y encontramos que la justicia tenía al menos el testimonio de 12 comandantes paramilitares que lo señalaban de ser el cerebro y jefe financiero de los paramilitares del clan Castaño”, explicó. De hecho, cuando el grupo de fiscales llegó a la oficina del Parqueadero Padilla el 30 de abril de 1998, capturaron a ‘Lucas’ junto a más de 500 cuentas y miles de cheques.

Un detalle crucial que Salinas y el medio periodístico Cuestión Pública han desenterrado es la información contenida en un “bíper” de alias ‘Lucas’, hallado en los archivos del Parqueadero Padilla. Estos mensajes contenían información de coordinación de masacres como La Granja y El Aro, datos que fueron hilados en la investigación del libro.

La periodista incluso mencionó un testimonio de Ever Veloza García, alias HH, quien afirmó que ‘Lucas’ cargaba un bíper y decía que era el bíper del gobernador, refiriéndose al expresidente Uribe, cuando fue gobernador de Antioquia. “Es en parte por testimonios así que no sorprende lo que le está pasando al fiscal Álvaro Polo, porque parecería que entre Lucas y el expresidente ya había alguna relación, ¿no?”, puntualizó.

Conexión de fiscal Rodríguez con el “uribismo”

La denuncia de alias ‘Lucas’, presentada en 2022 al entonces Fiscal General Francisco Barbosa, “duerme el sueño del archivo de la fiscalía hasta que, por un reparto, le toca a la fiscal extrañamente uribista Samira Rodríguez Rodríguez”, según El Reporte Coronell. En un tiempo récord, desde que el caso llegó a su despacho, el fiscal Polo fue imputado el pasado 13 de enero. La sorpresa del fiscal Polo fue mayúscula al ver en la audiencia al abogado Jaime Granados, en representación del expresidente Álvaro Uribe, quien fue reconocido como víctima en el proceso.

Salinas también intentó contactar a la fiscal Rodríguez para preguntarle si no consideraba que existía una razón para declararse impedida, dada su relación familiar y su declaración de uribismo en redes sociales. La respuesta de la fiscal fue: “No le voy a hablar nada, no estoy autorizada”, y la llamada terminó abruptamente. Poco después, la cuenta de Instagram de la fiscal fue modificada, eliminando la palabra “uribista” de su perfil.

La periodista también conversó con Edgard Rodríguez, hermano de la fiscal, quien negó cualquier injerencia en la carrera de su hermana, afirmando que ella ha hecho carrera en la Fiscalía desde 2003. La diligencia para la imputación de cargos al fiscal Álvaro Polo está programada para el próximo martes 27 de enero

Escuche la entrevista completa en 6AM W: