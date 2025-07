Gustavo Bolívar pidió refuerzo a la UNP y denunció haber sido víctima de un ‘seguimiento’ en Bogotá

Colombia

En medio del lanzamiento de su campaña para la consulta interna del Pacto Histórico, el exdirector de Prosperidad Social y precandidato presidencial, Gustavo Bolívar, aseguró que tuvo que mudarse de su casa en Bogotá debido a un ‘seguimiento’.

“Yo nunca lo conté porque no me gusta hacer política con cosas que asustan a la gente, yo tuve una persecución. Descubrimos junto con la SAE y la Fiscalía un seguimiento que me estaban haciendo al frente de mi casa, en una propiedad que era de la SAE”.

Según explicó el también exdirector de Prosperidad Social, acudió a la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), debido a que “se habían metido ahí unas personas en ese inmueble que hay frente a mi casa, que yo siempre le veía el aviso de la Fiscalía y de la SAE, pero de repente dejé de verlo entonces calculé que lo habían vendido o arrendado”.

De acuerdo con el precandidato, la presidenta se comunicó con la presidenta de la SAE “para decirle que ellos a quién le habían arrendado o vendido este inmueble porque veía gente ahí extraña y me dijo que iba a averiguar”.

Aseguró que la respuesta entregada por Perez fue que dicho inmueble no se había vendido o arrendado.

“Después recibí un audio de ella, horas después, diciéndome váyase de esa casa porque nosotros no hemos ni arrendado ni vendido ese inmueble”.

Agregó Bolívar en su denuncia que “cuando ella me dice que ninguna de las dos cosas que me vaya, yo tuve que irme de la casa. Eso fue hace unos cuatro cinco meses, es posible que el atentado de pronto también hubiera sido para mí”.

Ante lo ocurrido el precandidato informó que ya solicitó refuerzo a la UNP para su esquema de protección. Indicó que hasta el momento se ha mantenido el que tenía cuando era senador y señaló que desde la Policía sí le reforzaron su esquema.