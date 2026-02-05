El SENA pondrá en funcionamiento nuevo ambiente de formación en barismo.

Pasto-Nariño

Con una inversión de $750 millones, el Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA, pondrá en funcionamiento un nuevo ambiente de formación en barismo, con el cual se pretende fortalecer la formación técnica y especializada en café de especialidad.

Ambiente de formación en barismo- Foto: SENA Ampliar

El ambiente contará con equipos de última generación, entre ellos máquinas espresso, herramientas para los métodos de filtrado más utilizados y tecnología para los procesos de trilla, tostión y selección por tamaño del grano, lo que permitirá que los aprendices adquieran conocimientos integrales sobre la cadena de valor del café.

Este ambiente responde a la creciente relevancia del café de especialidad en los mercados nacionales e internacionales y permitirá formar talento humano capacitado para identificar, valorar y resaltar las características físicas, organolépticas y sensoriales del café, cuya calidad ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional informaron directivas de la entidad.

“El nuevo ambiente de barismo es estratégico porque fortalecerá las competencias que hoy demanda el sector a través de una formación integral que abarca desde el conocimiento del grano hasta la preparación en taza”, señaló Hugo Riascos, instructor del Centro Internacional de Producción Limpia Lope de Pasto.

La puesta en marcha de este espacio de formación está pensada en la consolidación del departamento en la producción de cafés de alta calidad, cuyas características diferenciadas requieren talento humano capacitado para su adecuada transformación, preparación y presentación en mercados especializados.