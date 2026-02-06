All Star NBA 2026: fecha, hora, rosters y todo lo que tiene que saber del juego de las estrellas

Logo del All Star de la NBA 2026. Al frente, los jugadores Anthony Edwards (izquierda), LeBron James (centro) y Stephen Curry (derecha). Fotos: Getty Images.

La NBA, la liga más destacada de baloncesto a nivel mundial, prepara lo que se considera uno de sus eventos más esperados año a año: el juego de las estrellas o el All Star.

Desde principio de año la organización puso en marcha la elección de los respectivos jugadores que se hizo mediante votación.

Esta selección se hizo de la siguiente manera, según la NBA:

Los cinco jugadores titulares de cada conferencia fueron escogidos por los fanáticos (50% de los votos), los jugadores actuales de la NBA (25%) y un panel de prensa (25%).

Así, la elección dejó estructurados los equipos de la Conferencia del Este, la Conferencia de Oeste, los dos equipos de Estados Unidos y el equipo del Mundo.

Nuevo formato para el 2026

Y es que esta vez habrá un nuevo formato, pues se incluyó el triangular entre dos equipos de Estados Unidos y otro en donde están los mejores jugadores de otros países que militan en las franquicias de la NBA (equipo del Mundo).

“Dos equipos de jugadores estadounidenses y uno de jugadores internacionales (conocido como el Equipo Mundial) competirán en un torneo de todos contra todos con cuatro partidos de 12 minutos. Los tres equipos contarán con un mínimo de ocho jugadores cada uno”, dice la NBA.

Luego, los dos mejores avanzarán al partido por el campeonato.

¿Cuáles son los equipos definidos para el All Star de la NBA 2026?

En esa línea, estos fueron los equipos que quedaron seleccionados.

Titulares de la Conferencia Este

Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks

| Milwaukee Bucks Jaylen Brown | Boston Celtics

| Boston Celtics Jalen Brunson | New York Knicks

| New York Knicks Cade Cunningham | Detroit Pistons

| Detroit Pistons Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers

Suplentes de la Conferencia Este

Scottie Barnes | Toronto Raptors

| Toronto Raptors Jalen Duren | Detroit Pistons

| Detroit Pistons Jalen Johnson | Atlanta Hawks

| Atlanta Hawks Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers

| Cleveland Cavaliers Norman Powell | Miami Heat

| Miami Heat Pascal Siakam | Indiana Pacers

| Indiana Pacers Karl-Anthony Towns | New York Knicks

Titulares de la Conferencia Oeste

Stephen Curry | Golden State Warriors

| Golden State Warriors Luka Doncic | Los Ángeles Lakers

| Los Ángeles Lakers Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder

| Oklahoma City Thunder Nikola Jokić | Denver Nuggets

| Denver Nuggets Víctor Wembanyama | San Antonio Spurs

Suplentes de la Conferencia Oeste

Deni Avdija | Portland Trail Blazers

| Portland Trail Blazers Devin Booker | Phoenix Suns

| Phoenix Suns Kevin Durant | Houston Rockets

| Houston Rockets Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves

| Minnesota Timberwolves Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder

| Oklahoma City Thunder LeBron James | LA Lakers

| LA Lakers Jamal Murray | Denver Nuggets

Ahora, de estos jugadores, sumados otros, se escogieron tres equipos, que son los siguientes:

Equipo de Estados Unidos 1

Tyrese Maxey

Scottie Barnes

Devin Booker

Cade Cunningham

Jalen Duren

Anthony Edwards

Chet Holmgren

Jalen Johnson

Equipo de Estados Unidos 2

Norman Powell

Jaylen Brown

Jalen Brunson

Stephen Curry

Kevin Durant

LeBron James

Kawhi Leonard

Donovan Mitchell

Equipo del Mundo

Giannis Antetokounmpo

Deni Avdija

Luka Dončić

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić

Jamal Murray

Pascal Siakam

Karl-Anthony Towns

Victor Wembanyama.

¿Cuándo será el All Star de la NBA 2026?

El All Star es un fin de semana lleno de eventos para los fanáticos que culmina con el juego de las estrellas.

Así las cosas, el All Star de la NBA comenzará el viernes 13 de febrero, y cerrará el 15 con los juegos más esperados.

El juego en Colombia comenzará a las 5:00 de la tarde.

¿Cómo ver EN VIVO el All Star de la NBA 2026?

Para ver el All Star en Colombia se podrá hacer por medio de ESPN, la suscripción de Dinsey + o el League Pass de la NBA de Prime Video.

LeBron James sigue haciendo historia: este es el récord que romperá con su participación en el All Star 2026

LeBron James sigue rompiendo récords en la NBA, esta vez con su selección consecutiva número 22 para el All Star que lo hace el jugador que más veces ha estado presente en este evento de forma seguida.

Así serán los uniformes para el All Star 2026:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: