All Star NBA 2026: fecha, hora, rosters y todo lo que tiene que saber del juego de las estrellas
El All Star es un evento organizado por la National Basketball Association en donde se reúne, por medio de votaciones, a los mejores jugadores de toda la liga para disputar un partido. Además, hay otros tipos de juegos y en Caracol Radio se lo contamos todo.
La NBA, la liga más destacada de baloncesto a nivel mundial, prepara lo que se considera uno de sus eventos más esperados año a año: el juego de las estrellas o el All Star.
Desde principio de año la organización puso en marcha la elección de los respectivos jugadores que se hizo mediante votación.
Esta selección se hizo de la siguiente manera, según la NBA:
- Los cinco jugadores titulares de cada conferencia fueron escogidos por los fanáticos (50% de los votos), los jugadores actuales de la NBA (25%) y un panel de prensa (25%).
- Por otro lado, los siete jugadores suplentes de cada conferencia fueron escogidos por los entrenadores principales de la NBA
Así, la elección dejó estructurados los equipos de la Conferencia del Este, la Conferencia de Oeste, los dos equipos de Estados Unidos y el equipo del Mundo.
Nuevo formato para el 2026
Y es que esta vez habrá un nuevo formato, pues se incluyó el triangular entre dos equipos de Estados Unidos y otro en donde están los mejores jugadores de otros países que militan en las franquicias de la NBA (equipo del Mundo).
“Dos equipos de jugadores estadounidenses y uno de jugadores internacionales (conocido como el Equipo Mundial) competirán en un torneo de todos contra todos con cuatro partidos de 12 minutos. Los tres equipos contarán con un mínimo de ocho jugadores cada uno”, dice la NBA.
Luego, los dos mejores avanzarán al partido por el campeonato.
¿Cuáles son los equipos definidos para el All Star de la NBA 2026?
En esa línea, estos fueron los equipos que quedaron seleccionados.
Titulares de la Conferencia Este
- Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks
- Jaylen Brown | Boston Celtics
- Jalen Brunson | New York Knicks
- Cade Cunningham | Detroit Pistons
- Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers
Suplentes de la Conferencia Este
- Scottie Barnes | Toronto Raptors
- Jalen Duren | Detroit Pistons
- Jalen Johnson | Atlanta Hawks
- Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers
- Norman Powell | Miami Heat
- Pascal Siakam | Indiana Pacers
- Karl-Anthony Towns | New York Knicks
Titulares de la Conferencia Oeste
- Stephen Curry | Golden State Warriors
- Luka Doncic | Los Ángeles Lakers
- Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder
- Nikola Jokić | Denver Nuggets
- Víctor Wembanyama | San Antonio Spurs
Suplentes de la Conferencia Oeste
- Deni Avdija | Portland Trail Blazers
- Devin Booker | Phoenix Suns
- Kevin Durant | Houston Rockets
- Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves
- Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder
- LeBron James | LA Lakers
- Jamal Murray | Denver Nuggets
Ahora, de estos jugadores, sumados otros, se escogieron tres equipos, que son los siguientes:
Equipo de Estados Unidos 1
- Tyrese Maxey
- Scottie Barnes
- Devin Booker
- Cade Cunningham
- Jalen Duren
- Anthony Edwards
- Chet Holmgren
- Jalen Johnson
Equipo de Estados Unidos 2
- Norman Powell
- Jaylen Brown
- Jalen Brunson
- Stephen Curry
- Kevin Durant
- LeBron James
- Kawhi Leonard
- Donovan Mitchell
Equipo del Mundo
- Giannis Antetokounmpo
- Deni Avdija
- Luka Dončić
- Shai Gilgeous-Alexander
- Nikola Jokić
- Jamal Murray
- Pascal Siakam
- Karl-Anthony Towns
- Victor Wembanyama.
¿Cuándo será el All Star de la NBA 2026?
El All Star es un fin de semana lleno de eventos para los fanáticos que culmina con el juego de las estrellas.
Así las cosas, el All Star de la NBA comenzará el viernes 13 de febrero, y cerrará el 15 con los juegos más esperados.
El juego en Colombia comenzará a las 5:00 de la tarde.
¿Cómo ver EN VIVO el All Star de la NBA 2026?
Para ver el All Star en Colombia se podrá hacer por medio de ESPN, la suscripción de Dinsey + o el League Pass de la NBA de Prime Video.
LeBron James sigue haciendo historia: este es el récord que romperá con su participación en el All Star 2026
LeBron James sigue rompiendo récords en la NBA, esta vez con su selección consecutiva número 22 para el All Star que lo hace el jugador que más veces ha estado presente en este evento de forma seguida.
Así serán los uniformes para el All Star 2026:
