Medellín

Un ladrón quedó herido durante un robo a funcionarios de la UNP en Medellín

Cuatro hombres en moto intimidaron con armas de fuego a dos escoltas y estos reaccionaron. Tres delincuentes huyeron.

Ataque armado, imagen de referencia - Getty Images

Ataque armado, imagen de referencia - Getty Images / Westend61

Medellín

En la mañana de este miércoles se reportó un cruce de disparos en el barrio Sevilla de Medellín cerca de la Universidad de Antioquia. En el lugar, un hombre quedó herido.

Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dos funcionarios de la UNP que estaban en la zona fueron intimidados con arma de fuego por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas, quienes les robaron una cadena de oro e intentaron emprender la huida, pero los escoltas reaccionaron con sus armas de dotación y lograron herir a uno de los delincuentes, que quedó en el sitio junto a una de las motos, la cual tenía alteradas las placas.

Al lugar llegaron patrullas de la policía y trasladaron al herido en taxi a la policlínica, donde está bajo custodia policial y a la espera de que se le realice la judicialización por el presunto delito de hurto.

Los otros delincuentes lograron huir y son buscados por las autoridades para tratar de recuperar la cadena hurtada a los funcionarios de la UNP.

