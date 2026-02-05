Un egresado de la UDES marcó un hito en entrenamiento de cirugía de columna

El médico neurocirujano Yesid Araque es egresado de la Universidad de Santander (UDES).

Araque lideró un entrenamiento quirúrgico avanzado en cirugía endoscópica de columna que no se había realizado antes. Este modelo marca un cambio en la formación de cirujanos.

El entrenamiento se llevó a cabo en Perú y surgió como respuesta a las dificultades que existen para aprender técnicas complejas en este campo. “El entrenamiento en neurocirugía endoscópica de columna tiene grandes barreras, sobre todo a la hora de aprender técnicas tan avanzadas como esta”, explicó Araque.

La práctica se desarrolló utilizando tejidos humanos conservados con la técnica Thiel, un método que mantiene la flexibilidad, el color y la textura de los tejidos. Esto permitió crear un entorno de aprendizaje muy cercano a una cirugía real. “Logramos crear por primera vez un entrenamiento con una fidelidad casi del 100 %, prácticamente como si estuviéramos operando en vivo”, señaló el Araque.

Araque explicó que uno de los mayores avances fue demostrar que este tipo de procedimientos sí podían realizarse bajo este método de conservación. “La técnica Thiel permite conservar los tejidos con características muy similares a las de una cirugía real”, indicó, al destacar que antes no existía certeza sobre su viabilidad en este tipo de entrenamientos.

El neurocirujano aseguró que este desarrollo marca un antes y un después en la formación médica. “No existía en el mundo ningún protocolo ni una guía para este tipo de entrenamiento; lo estamos creando desde cero”, afirmó.

Más allá del hito internacional, Araque señaló que este modelo podría replicarse en Colombia. “Este modelo podría aplicarse en el país. Colombia tiene experiencia en formación quirúrgica y sería posible adaptarlo”, explicó, aunque reconoció que se requerirían ajustes técnicos y logísticos.

El objetivo, añadió, es elevar el nivel técnico de los cirujanos y fortalecer la seguridad de los pacientes. Para ello, los procedimientos se practican y perfeccionan antes de llegar al quirófano. El protocolo desarrollado será presentado próximamente en un congreso mundial de cirugía endoscópica. Allí se expondrá como un nuevo referente en entrenamiento quirúrgico.