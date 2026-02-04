Bucaramanga

Santander, el primero en recibir la estrategia “Ministerio Ambulante” de MinVivienda. ¿De qué trata?

Puente Nacional, Simacota, Charalá, San Gil, Mogotes y Barichara, serán los 6 municipios de Santander que iniciará visitando el Ministerio de Vivienda a partir de hoy 4 de febrero.

Ruth Quevedo Fique, viceministra de Agua y Saneamiento Básico

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio lanzó oficialmente la estrategia “Ministerio Ambulante”, una iniciativa del gobierno nacional que busca acercar a los territorios las acciones relacionadas con agua potable, saneamiento básico y soluciones habitacionales, para el fortalecimiento de los gestores comunitarios.

Santander será el primer departamento donde se desplegará esta iniciativa, entre el miércoles 4 y el viernes 6 de febrero, marcando el inicio del recorrido nacional.

De acuerdo con la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique, la estrategia implica que la institucionalidad llegue directamente a las comunidades. “Estaremos lanzando la estrategia Ministerio Ambulante, donde todas nuestras acciones que tienen que ver con agua, saneamiento básico y soluciones habitacionales van a ser presencia en el territorio. Empezamos en Puente Nacional, luego vamos a Simacota, Mogotes, San Gil, Barichara y Charalá”, anunció.

La estrategia fue establecida mediante el Decreto 670 de 2025 y tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento integral de los gestores comunitarios, facilitando asistencia técnica y acompañamiento en procesos clave como la formulación, presentación y financiación de proyectos, gestión del riesgo, adaptación al cambio climático, calidad del agua y acceso a subsidios.

El modelo de trabajo del “Ministerio Ambulante” se basa en el diálogo de saberes y la enseñanza activa, promoviendo el intercambio de experiencias entre gestores comunitarios y actores públicos, privados y de cooperación. Además, busca articular redes, federaciones y otras formas organizativas que agrupan a estos gestores, con el propósito de que el proceso pueda replicarse en otros territorios del país.

