Simpatizantes del Pacto Histórico en el Valle cuestionan decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Valle del Cauca

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara que el senador Iván Cepeda no podrá participar en la consulta interpartidista de la izquierda, simpatizantes del Pacto Histórico en Valle del Cauca reaccionaron con fuertes críticas.

El representante a la Cámara Alejandro Ocampo aseguró que el fallo representa “una burla a la democracia” y una persecución contra el partido político. Además, cuestionó la participación de uno de los conjueces en la votación y señaló presuntos conflictos de interés.

“¿Cómo es posible que el conjuez que pone el voto que falta sea Holman Ibáñez? ¿Saben quién es? Una persona cercana al partido extinto PIN (Partido de Integración Nacional) de Juan Carlos Martínez Inisterra, una persona que ha dirigido el departamento electoral de Abelardo de la Espriella que es contradictor directo de nuestro candidato a la presidencia. Pero más allá, era el abogado de Jota Pe (Jonathan Ferney Pulido) para demandar al Pacto Histórico por la consulta el 26 de octubre de 2025”, señaló.

Por su parte, la concejal de Cali por el Pacto Histórico, María del Carmen Londoño, señaló que la decisión es una afrenta a la democracia.

“Se está violando la Constitución Política, pero desafortunadamente hay fallos de algunos magistrados que no se dan de manera jurídica, sino que se hacen pensando en el tema político, porque tienen miedo de la aceptación que tiene en este momento Iván Cepeda”, detalló.

Los representantes del partido del presidente Gustavo Petro manifestaron su desconfianza frente a la actuación del CNE no solo por el fallo contra Cepeda, sino también por la revocatoria de listas a la Cámara de Representantes en varias regiones, entre ellas el Valle del Cauca, decisión adoptada porque la coalición superó el límite constitucional del 15% de los votos permitido para alianzas. A su juicio, estas determinaciones generan dudas sobre la imparcialidad del organismo en medio del calendario electoral de 2026.