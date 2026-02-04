Más de 27 millones de pasajeros se han movilizado en el Alfonso Bonilla Aragón en los últimos 4 años

Durante el 2025 el terminal aéreo de Palmira, tuvo una participación nacional del 6,9%, reflejando una demanda estable de transporte aéreo.

La Aeronáutica Civil reveló que el aerodromo Alfonso Bonilla Aragón, en el municipio de Palmira, que sirve a Cali, entre 2022 y diciembre de 2025 movilizó más de 27 millones de pasajeros.

Según la oficina de Analítica de la Aerocivil, con cifras provisionales, durante 2025 movilizó un total de 6.905.419 pasajeros, con una variación de 185.716 pasajeros más que el año anterior 2024.

Récord histórico

La Aerocivil calificó como ¡histórico! que más de 211 millones de pasajeros se han movilizado por los aeropuertos de Colombia durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Entre 2022 y diciembre de 2025 se movilizaron 211.632.245 pasajeros a través de los aeropuertos del país.

En este periodo, se registraron 128.527.161 pasajeros en vuelos domésticos, mientras que 83.105.084 personas se desplazaron en vuelos internacionales desde y hacia los aeropuertos de Colombia.

De igual forma, tal como ocurrió en 2023 y 2024, el año 2025 marcó un nuevo récord histórico anual en materia de transporte aéreo de pasajeros.

En total, 57.520.767 viajeros, entre nacionales e internacionales, eligieron el transporte aéreo como su principal alternativa de movilidad. Esta cifra representa un aumento significativo frente a 2024, cuando se movilizaron 56.575.554 pasajeros por las terminales aéreas del país.