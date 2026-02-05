Personería advierte riesgo electoral por presencia de grupos armados en zona rural de Buenaventura

AGC Autodefensas Gaitanistas de Colombia o paramilitares del Clan del Golfo en el pueblo de La Colonia en la región del bajo río Calima. Foto: JOAQUIN SARMIENTO/AFP vía Getty Images. / JOAQUIN SARMIENTO

La presencia de grupos armados ilegales en zonas rurales de Buenaventura continúa representando un riesgo para el ejercicio del derecho al voto, según advirtió la Personería Distrital, en el marco de la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026 emitida por la Defensoría del Pueblo.

Desde octubre de 2025, la Defensoría alertó sobre posibles vulneraciones a los derechos y libertades civiles y políticas, así como eventuales infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que podrían presentarse antes, durante y después de los procesos electorales en el distrito portuario.

La Personería de Buenaventura reiteró que la presencia de estructuras armadas ilegales, entre ellas la disidencia de las FARC, Jaime Martínez, bajo el mando de alias Iván Mordisco, mantiene en riesgo el derecho a elegir libremente, especialmente en sectores apartados del casco urbano.

“Para nadie es un secreto la presencia de grupos criminales en Buenaventura. La alerta temprana advierte que puede existir injerencia de estas estructuras en las próximas elecciones, algo que ya había sido señalado por la Defensoría en la alerta 013”, señaló el personero distrital, Jefferson Potes.

De acuerdo con el Ministerio Público, existen puntos críticos donde podrían presentarse mayores riesgos, particularmente en lo relacionado con la elección de las curules de paz.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, aclaró que los riesgos identificados no implican la imposibilidad de realizar elecciones, sino que corresponden a advertencias técnicas orientadas a prevenir hechos de violencia y a garantizar que la democracia se ejerza con plenas garantías para la ciudadanía.