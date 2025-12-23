Puerto Antioquia hará pruebas operativas con buque portacontenedores este 24 de diciembre

Distrito de Turbo, Antioquia

Puerto Antioquia confirmó que el próximo 24 de diciembre realizará un ejercicio operativo controlado como parte de su fase de alistamiento, el cual incluirá la movilización de contenedores vacíos de prueba para validar los procedimientos logísticos, técnicos, marítimos y de seguridad antes del inicio formal de operaciones portuarias. La empresa aclaró que no habrá embarque de exportaciones ni descargue de mercancías, por lo que la actividad no constituye apertura comercial.

La jornada se desarrollará en Turbo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., durante ocho horas continuas, con el objetivo de evaluar los procesos internos de cargue y descargue, seguridad industrial, comunicaciones operativas, protocolos de protección y atención en muelle bajo condiciones controladas.

Participación de un buque de CMA CGM

Para el ejercicio se contará con un buque portacontenedores de línea operado por CMA CGM, que arribará al muelle para la ejecución de las maniobras. Una vez atracado, se realizará el descargue de contenedores vacíos, su almacenamiento temporal en patios y el posterior cargue de vuelta al mismo navío, que retornará al punto de origen al finalizar la jornada.

Las maniobras de atraque y zarpe estarán asistidas por dos pilotos prácticos, dos remolcadores y personal operativo capacitado y debidamente enrolado, todos bajo protocolos estrictos de seguridad y salud en el trabajo.