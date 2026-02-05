Procurador socializó Estrategia Paz Electoral con 178 procuradores territoriales del país

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, socializó con 178 procuradores territoriales y delegados del país la Estrategia Paz Electoral. Foto: Procuraduría.

Justicia

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, socializó con 178 procuradores territoriales y delegados del país la Estrategia Paz Electoral, que busca garantizar que las elecciones en Colombia sean transparentes y en calma.

“Vestir a Colombia, vestir la democracia de amarillo procu en todos los puestos y mesas de votación, para que el país sepa que hay un guardián, un vigilante, una institución que asume su compromiso y que va a hacer su mejor esfuerzo para que las elecciones sean tranquilas, libres, transparentes, en paz, oportunas, seguras y que sus resultados sean respetados”, aseguró el jefe del Ministerio Público en Colombia.

Dijo también que se busca derrotar “con nuestra votación y la de todos los colombianos el fenómeno negativo y funesto de la abstención”.

Agregó que los ciudadanos deben ser conscientes “de que el que no vota no tiene derecho a pedir nada, ni a exigir, porque entregó su poder. El arma más efectiva, la que todos debemos tener siempre en la mano, es la cédula, que es la que le entrega el sistema democrático a cada ciudadano para que pronuncie su voluntad, que es sagrada”.

Eljach Pacheco señaló que la consigna de esta estrategia es “por la democracia y por la Constitución, no por ningún candidato, ni partido, ni movimiento; es por la vigencia de las instituciones jurídicas colombianas y por el respeto a la voluntad de los electores”.

También hizo una invitación para que “nosotros mismos seamos el ejemplo y los ciudadanos sigan la senda por la cual la Procuraduría y los personeros les vamos a indicar para que defendamos la democracia y la Constitución que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas”.

Grupo élite contra la participación indebida en política

El jefe de la Procuraduría anunció la creación de un grupo élite para perseguir la indebida participación en política de los servidores públicos, “porque con la paz electoral lo que vamos es a proteger las instituciones”.

Dicho comité será encabezado por el viceprocurador general de la Nación, Julián Fernández, y participarán siete delegados de la más alta jerarquía de la institución, y se encargará de coordinar las actuaciones que correspondan desde los distintos ejes misionales que se relacionen con las elecciones.