“A estas alturas desearíamos mejores resultados de los que ya se tienen”: procurador sobre paz total

Este martes, 27 de enero, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, sobre diferentes temas coyunturales del país y, dentro de estos, se refirió a uno puntual: la paz total promovida por el Gobierno Nacional.

La respuesta del funcionario público llegó luego de ser preguntado por la vigilancia de la Procuraduría en la paz electoral, de cara a las elecciones 2026, y la paz total.

Allí, Eljach aclaró que estos dos términos son aspectos completamente diferentes: “La paz electoral no tiene nada que ver con la paz total, aunque suenan parecido”, afirmó la cabeza del ente de control.

¿Qué es la paz total? Esto responde el procurador Gregorio Eljach

En palabras de Gregorio Eljach, la paz total “es una estrategia y una política pública del presidente de la República, como Gobierno, que le autorizó el Congreso de la República mediante una ley en su primer semestre cuando empezó de presidente”.

Y agregó: “Lo que él hace (Gustavo Petro), a partir de ahí, sus conversaciones y los permisos que dan para que se trasladen gente que está por fuera de la ley, tiene un fundamento legal que el Congreso le dio. El Congreso, con todas las bancadas, le votaron eso al presidente Petro. Entonces, de ahí se deriva todo lo que él viene haciendo”.

Su apreciación: “mejores resultados”

Fue allí cuando el procurador Eljach, durante la conversación con este medio, hizo una apreciación personal de la perspectiva que tiene de la paz total: espera mejores resultados.

“Una apreciación mía comprometería a mucha gente, pero lo que sí puedo decir es que a estas alturas desearíamos mejores resultados de los que ya se tienen”, reveló.

Añadiendo, al tiempo, que desean “fervientemente que lo que no se ha logrado hasta ahora, se pueda lograr en lo que queda de periodo presidencial”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: