Morat agota tres fechas en el Movistar Arena y anuncia otros tres conciertos en Bogotá

Morat, considerada la banda de pop/rock en español más relevante de la actualidad, vuelve a hacer historia en su ciudad natal. En solo tres días, el grupo agotó la totalidad de las entradas para sus conciertos del 14, 15 y 16 de agosto de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, en todas sus etapas de venta, como parte de su gira internacional “Ya Es Mañana World Tour”.

La respuesta masiva del público reafirma el extraordinario momento que vive la agrupación y la profunda conexión que mantiene con su audiencia en Colombia, país clave en su desarrollo artístico.

Ante este éxito contundente, Morat anunció tres nuevas fechas en el mismo escenario, que se llevarán a cabo los días 21, 22 y 23 de agosto de 2026, ampliando así su esperado regreso a Bogotá con un total de seis conciertos consecutivos en el Movistar Arena.

Este nuevo logro se suma a una etapa decisiva en la carrera del grupo, marcada por el lanzamiento de “Ya Es Mañana”, álbum que les valió su primer Latin GRAMMY®, y por una proyección internacional en constante crecimiento. A esto se añade su confirmación como parte del cartel del Festival Coachella 2026, consolidando su presencia en los escenarios más importantes del mundo.

La gira “Ya Es Mañana World Tour” representa una evolución artística y escénica para Morat, con un show que combina narrativa, emoción y una puesta en escena diseñada para fortalecer la experiencia en vivo y el vínculo directo con su público. Bogotá, como punto de origen de la banda, ocupa un lugar central en esta historia.

El Movistar Arena de Bogotá, escenario clave en la trayectoria del grupo, vuelve a convertirse en el punto de encuentro entre Morat y sus seguidores, en una serie de conciertos que prometen ser uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en la capital.

Las entradas para estas tres nuevas fechas estarán disponibles a través de TuBoleta, con un límite máximo de 8 boletas por comprador, y contarán con las siguientes etapas de venta: