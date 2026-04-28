GREEICY ANUNCIA EL TRACKLIST OFICIAL DE SU PRÓXIMO ÁLBUM ‘CANDELA’

Greeicy continúa elevando la expectativa alrededor de su próximo álbum de estudio “Candela”.

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Con una doble celebración en Nueva York y Nueva Jersey durante uno de los fines de semana más importantes para la música latina en la Costa Este de Estados Unidos.

La noche previa a su presentación en tarima, la artista sorprendió a sus seguidores al revelar el tracklist oficial de “Candela” en las icónicas pantallas de Times Square.

Entre los temas ya conocidos del álbum se encuentran “Discúlpeme Señor”, “Mantis” feat. Cultura Profética, “Curándote”, “Quiero+”, “Estas Ganas” y “Limonar”.

A ellos se suman nuevas colaboraciones con artistas internacionales como Rawayana en “Solecito Vení”, Brandel en “Al Lado de Usted”, La Guru en “No Era Mío” y Calema en “Dónde, Cómo y Cuándo?”.

Al día siguiente, Greeicy llevó esa misma energía al escenario del Prudential Center en Nueva Jersey.

Con una puesta en escena magnética y acompañada por su cuerpo de bailarines, interpretó éxitos como “Destino” y “A Veces A Besos”, además de encender al público con “Quiero+”, uno de los sencillos más destacados de esta nueva era musical.

Durante la noche también compartió escenario con el colombiano Jhay P para interpretar su colaboración “Le Pedí a Dios”.

El álbum celebra esa energía interior que despierta el cuerpo, mueve el alma y transforma las emociones en experiencias intensas e inolvidables.

“Candela”, disponible el próximo 22 de mayo, representa la etapa más personal y poderosa de Greeicy hasta la fecha.