El ex One Direction Zayn Malik, anuncia su próximo disco ‘Konnakol’ y su nuevo sencillo “Die for Me”

Este miércoles, el cantante inglés y exintegrante de One Direction, Zayn Malik, anunció las fechas de lanzamiento de su nuevo trabajo de estudio, titulado ‘Konnakol’, para el 17 de abril y su primer sencillo “Die for Me”, para este viernes 6 de febrero.

Junto con estos anuncios también reveló la portada del álbum, la cual muestra a un leopardo de las nieves.

Lea también: “Es completamente orgánico y maravilloso”, Al Jardine sobre sus conciertos con la Pet Sounds Band

“Ha llegado el momento de nuevo, he tenido la suerte de hacer un quinto álbum de estudio”, escribió Malik junto a la publicación de la portada del disco en su cuenta oficial de Instagram.

A través de un comunicado, expresó que el nombre del disco “Konnakol, por definición, es el acto de crear sonidos de percusión con la voz, pero su significado para mí reside en algo mucho más profundo. Es un sonido que resuena en una época anterior a la existencia de las palabras. Siempre me he inspirado en mi herencia desde que empecé a crear mi propia música; este álbum es un desarrollo de esa comprensión, sabiendo ahora más que nunca quién soy, de dónde vengo y adónde quiero ir”.

Le puede interesar: Ricky Martin celebra el triunfo de Bad Bunny el domingo en los premios Grammy en una carta abierta

Malik finalizó en enero una residencia de siete noches en el Dolby Live at Park MGM en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, en la que presentaba imágenes de leopardos como un huevo de Pascua.