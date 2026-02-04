Juanes anuncia la fecha de lanzamiento de su próximo disco ‘JuanesTeban’ para el 6 de marzo

En la tarde de este martes, Juanes anunció la fecha de lanzamiento de su próximo trabajo discográfico titulado ‘JuanesTeban’, para el viernes 6 de marzo.

Este es el decimosegundo disco del músico y cantautor colombiano, del cual también se conocieron su portada y tráiler oficial.

El lanzamiento de este álbum ha sido precedido por cuatro sencillos: “Una Noche Contigo”, “Cuando Estamos Tú Y Yo”, “Muérdeme” ft. Bomba Estéreo y “Hagamos Que”.

Según el comunicado oficial, “‘JuanesTeban’ es un álbum conceptual coproducido por Nico Cotton y Juanes, que gira en torno a la idea de la dualidad: Juanes explora tanto la oscuridad como la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal, letras cargadas de optimismo y alegría junto con una profunda vulnerabilidad emocional”.

“Además, cada canción del álbum contará con visuales ilustrados por el propio Juanes, marcando la primera vez que su arte original acompaña visualmente a un álbum”, agrega el boletín de prensa.

El tráiler del disco fue filmado en diferentes paisajes naturales de Costa Rica.