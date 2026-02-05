Obra de la avenida 34 con loma de Los González alcanza 26 % de avance en Medellín

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín reportó un avance del 26 % en la ejecución de la ampliación de la avenida 34 con la loma de Los González, una de las principales obras de valorización que se adelantan en la ciudad para mejorar la movilidad en El Poblado.

El proyecto es liderado por el Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed) y ejecutado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), con una inversión superior a $80.000 millones, financiados mediante la contribución por valorización de la comunidad del sector.

Intervención contempla nueva infraestructura vial

La obra se desarrolla en dos tramos y contempla la construcción y mejoramiento de 2,4 kilómetros de vía, además de cinco puentes, zonas verdes y más de 1.286 metros de espacio público, con el objetivo de fortalecer la conectividad y la movilidad en esta zona del suroriente de Medellín.

De acuerdo con la administración distrital, el proyecto hace parte del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024–2027 y busca impactar la transformación urbana del sector.

Actualmente, la ejecución financiera alcanza cerca del 17 %, equivalente a aproximadamente $4.300 millones. Para los próximos meses se proyecta aumentar el ritmo de obra mediante el fortalecimiento de los frentes de trabajo, con el propósito de llegar a un 36 % de avance.

Impacto social y generación de empleo

Según el reporte oficial, la intervención también ha generado impacto social en el sector El Chispero, donde se han creado más de 130 empleos, priorizando la contratación de habitantes de la zona.

“Este proyecto no solamente transforma la infraestructura vial, también tiene un impacto social debido a que hemos generado más de 130 empleos, priorizando la vinculación del sector El Chispero fortaleciendo el territorio”, expresó la directora de Fonvalmed, Angélica María Arias Loza.

Reasentamiento en sitio, precedente nacional

La obra incluye un componente social que, según la administración, marca un precedente en el país. Por primera vez en Colombia, un proyecto financiado mediante valorización contempla un reasentamiento en sitio, con una inversión superior a $3.000 millones.

El proceso es liderado por Fonvalmed en articulación con el Isvimed y permitirá que más de 40 habitantes del sector El Chispero permanezcan en el territorio, conservando sus redes sociales y comunitarias.