Emprendimiento en el Aburrá Sur repuntó en 6,4 por ciento en 2005, tras dos años de disminución

Medellín

La Cámara de Comercio del Aburrá Sur destacó el crecimiento en la creación de empresas en la vigencia del año 2025.

Según el balance, hubo un crecimiento del 6,4 por ciento en su balance emprendedor, después de reportar en los años 2023 y 2024 unos descensos del 2,1 por ciento, respectivamente.

Los reportes entregados por esta entidad indican que en total se registraron 6.150 emprendimientos, de los cuales 4.206 son de personas naturales y 1.944 de sociedades.

En los 5 municipios del Aburrá Sur, se registraron 23 emprendimientos diarios en promedio, de los cuales 16 fueron de personas naturales o comerciantes y 7 societarios.

De las empresas registradas en 2025, 1.944 constituciones fueron para microempresas, 17 pequeñas empresas, que corresponden al 0.8 por ciento; mediana empresa dos, que corresponde al 0.1 por ciento y dos para la gran empresa.

De las sociedades constituidas, el 68 por ciento registró activos menores a 20 millones de pesos.

¿Qué sectores se registraron en 2025?

El comercio representa el 39 por ciento de los 3.944 emprendimientos de personas naturales que se reportaron en 2025; le siguieron, en su orden, Alojamiento y Servicios de Comida, con el 25 por ciento, y Otras Actividades de Servicios, con el 11 por ciento.

¿Qué municipio del sur es el más emprendedor?

Itagüí se destacó, según las cifras, como el municipio más emprendedor de 2025.

La mayor participación se da por los 2.083 emprendimientos, que corresponde al 34 por ciento del total.

Le siguen Envigado con 1.898 emprendimientos, Sabaneta con 1.085, Caldas con 579 y La Estrella, con 505.

Indicó esta entidad que “desde el punto de vista estrictamente societario, el mayor volumen lo reportó el municipio de Envigado con 790 sociedades, con $36.124 millones en activos, mientras que el mayor volumen en personas naturales lo reportó Itagüí con 1.599 con $7.554 millones en activos”.

Cancelaciones en 2025

El Aburrá Sur reportó en la vigencia del 2025 un total de 4.193 unidades productivas que salieron del mercado, de las cuales el 86 por ciento corresponden a personas naturales, el 13 por ciento como sociedades y el uno por ciento como agencias y sucursales.

“El municipio con mayor índice de liquidaciones y cancelaciones fue Itagüí con 1.626. De ellas, 1.420 se cancelaron como personas naturales; 212 se liquidaron como sociedades y 16 agencias y sucursales cerraron su operación”, explicó la Cámara de Comercio del Aburrá Sur.

Otros municipios donde hubo liquidaciones y cancelaciones empresariales son Envigado con 1.626 casos, Sabaneta con 620, Caldas con 447 y La Estrella con las 317 restantes.

Proyectos estratégicos

Desde la Cámara de Comercio del Aburrá Sur anunciaron que profundizarán cuatro proyectos estratégicos que se definieron desde antes de la pandemia.

El primero es el fortalecimiento industrial de la producción de partes y piezas y servicios aeronáuticos y para la proveeduría de astilleros menores.

El segundo es la promoción de la bioeconomía y el desarrollo de innovaciones para el aprovechamiento de subproductos u otros insumos.

El tercero es la consolidación de la Agenda Maestra de Turismo del Aburrá Sur.

Y el cuarto es acercar a las empresas, universidades, emprendedores y público en general a la experiencia de la innovación y a la formación del talento humano que demandan no solo las empresas digitales, sino también la industria y el comercio en general para su competitividad futura.