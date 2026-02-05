Marcas de Bogotá serán protagonistas de la pasarela de FDLA en New York Fashion Week 2026

Se trata de Alanna, A Modo Mio, C’emadier, Más Cincuenta y Siete by Love Me Jeans, Lorant & Co y Lyenzo, correspondientes al segmento de prendas de vestir; y Liza Herrera y Kernel Leather, marcas asociadas al segmento de calzado.

La participación de esas ocho marcas está enmarcada en [PUENTE] internacional, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que promueve la internacionalización del talento creativo y empresarial de la ciudad, y busca conectar a los empresarios de la moda popular y emergente con los circuitos globales.

Le puede interesar: Reeligen al presidente y vicepresidente de la Junta Directiva de la CCB

“Estamos comprometidos con la internacionalización de la moda popular bogotana porque es un poderoso vehículo de crecimiento económico y generación de empleo. Así que impulsamos la participación de ocho marcas en la pasarela de FDLA en la New York Fashion Week tras un minucioso proceso de curaduría, adelantado por expertos nacionales e internacionales del más alto nivel, para asegurar que lo mejor del talento de la moda capitalina llegue pisando fuerte a la ‘Gran Manzana’”, dijo Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Y agregó que “esto no solo beneficiará a las ocho marcas participantes que, por supuesto, avanzarán en materia de competitividad y posicionamiento, sino que consolidará el prestigio del que goza la moda colombiana en el exterior gracias a su creatividad y a la calidad de sus diseños”.

Puede leer:Cámara de Comercio de Bogotá recibe certificación Friendly Biz por inclusión laboral

La curaduría y mentoría estuvo a cargo de Albania Rosario, fundadora y presidenta de FDLA; José Forteza, exeditor senior de Vogue México; Luis Sánchez, cofundador de Ideas Publishing Group; el destacado diseñador colombiano, Jorge Duque; y la curadora y directora de estilismo, Estefanía Turbay.

Agenda internacional 2026

Además de la presentación de la colección otoño / invierno en este mes de febrero, en lo que resta del año [PUENTE] Internacional tiene programada una robusta agenda que llevará a referentes de la moda popular bogotana a varias de las pasarelas más importantes del mundo: Bogotá Fashion Week – Pasarela Colectivo [PUENTE], del 12 al 14 de mayo; Pasarela Madrid, del 18 al 21 de mayo; Dubái Fashion Week, colección primavera / verano, del 1° al 6 de septiembre; New York Fashion Week, colección primavera / verano, del 11 al 16 de septiembre; y París Fashion Week, colección primavera verano, del 28 de septiembre al 6 de octubre.