Reeligen al presidente y vicepresidente de la Junta Directiva de la CCB

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá reeligió en sesión ordinaria a Enrique Vargas Lleras como presidente de este organismo.

Vargas es abogado de la Universidad del Rosario con diplomado en Derecho Internacional Humanitario y experto en contratación pública. Actualmente, es socio principal de la firma Vargas Abogados y Cía. Ltda., oficina de abogados dedicada principalmente a la asesoría jurídica en el campo del derecho público y del derecho privado.

Como vicepresidente de la Junta Directiva de la CCB fue reelegido también Juan Pablo Fajardo Rodríguez, de la firma ART Books Ediciones SAS. Fajardo es administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, especialista en Mercadeo Estratégico del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Su formación ha estado enfocada en el área comercial y de mercadeo y es especialista en reorganización de empresas.

