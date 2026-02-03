¿James Rodríguez a la MLS? Equipo estadounidense estaría en conversaciones por el colombiano

Continúa la incertidumbre por el futuro inmediato de James Rodríguez. A menos de seis meses para que dé inicio el Mundial del 2026, el capitán de la Selección Colombia continúa sin equipo y entrenándose por su cuenta como agente libre.

El volante fue pretendido por Millonarios, transferencia que no logró prosperar por distintos motivos, especialmente el deseo del jugador. En las últimas horas, James fue relacionado con distintos equipos de Argentina y otros de Polonia.

En medio de la situación, ha surgido una información sobre el futuro del colombiano desde un importante medio estadounidense. El colombiano estaría sosteniendo diálogos con un equipo de la MLS.

“Minnesota United está en conversaciones con James Rodríguez sobre una propuesta de acuerdo para traer al astro colombiano a la MLS, en lo que sería una decisión impactante, según informaron a The Athletic fuentes informadas sobre la situación”, comunicó el reconocido medio estadounidense.

La MLS es el campeonato de la región que más tarde se reanuda, la Liga de Estados Unidos retoma su actividad hasta la última semana de febrero, lo cual daría tiempo para que el volante cucuteño se sumara al inicio del torneo.

Por otro lado, lo que genera incertidumbre es el hecho de que James no haya realizado pretemporada. El volante cucuteño disputó su último partido en noviembre del año pasado, ya con la Selección Colombia, luego de su salida de León de México.