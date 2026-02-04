La “jugada” que haría Fluminense para frustrar el millonario fichaje de Jhon Arias a Palmeiras

El futuro de Jhon Arias podría dar un giro inesperado apenas seis meses después de su salida de Fluminense. En las últimas horas, desde Brasil e Inglaterra se conoció que Wolverhampton habría aceptado una oferta de Palmeiras por el pase del colombiano, operación que rondaría los 25 millones de euros, cifra que lo convertiría en uno de los fichajes más caros del mercado sudamericano.

El movimiento se daría en medio del complicado presente deportivo del Wolves, que actualmente atraviesa una crisis en la Premier League y se encuentra en el último lugar con apenas ocho puntos. Ante este panorama, el club inglés estaría dispuesto a vender a varios de sus jugadores con mejor valor de mercado, y Arias aparece como uno de los principales candidatos, teniendo en cuenta que llegó recientemente por una cifra superior a los 20 millones de euros.

Según informaron los periodistas César Luis Merlo y Flavio Latif en UOL, el club inglés ya habría dado el visto bueno a la propuesta del ‘Verdao’. “El Wolverhampton ha aceptado la oferta del Palmeiras de 25 millones de euros… Arias y sus representantes ya han comenzado a negociar los términos del contrato con Palmeiras”, señalaron ambos, dejando claro que el traspaso está encaminado y solo restan detalles contractuales.

Fluminense no se rinde y tendría prioridad por cláusula

Sin embargo, el regreso de Arias al fútbol brasileño todavía no está cerrado, ya que Fluminense sigue muy atento a la situación. De acuerdo con Globo Esporte, el club de Río de Janeiro está al tanto de las negociaciones entre Palmeiras y Wolverhampton, e incluso tendría plazo hasta este miércoles 4 de febrero para presentar una oferta formal.

“El regreso del delantero Jhon Arias al Fluminense aún no está descartado. Ante la oferta del Palmeiras al Wolverhampton, el club carioca estudia la viabilidad del regreso del colombiano”, informó el medio, agregando un dato clave: “El ‘Flu’ contaría con una ventaja contractual”.

Y es que, según la misma información, en el contrato de Arias se habría incluido una cláusula que le otorga prioridad a Fluminense en caso de que un club brasileño presentara una oferta por el jugador. Esto significa que, si Palmeiras avanza con el acuerdo, el equipo carioca tiene la opción de igualar la propuesta y quedarse así con el fichaje de su ídolo.

Por ahora, Palmeiras toma la delantera y el fichaje parece estar muy cerca, pero las próximas horas serán determinantes para definir si Arias vestirá de verde en Sao Paulo o si Fluminense logra dar el golpe y recupera a una de sus máximas figuras recientes.