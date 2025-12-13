Ministerio del Trabajo ordenó la paralización de obras en las instalaciones del Club Deportes Tolima

El Ministerio del Trabajo ordenó la paralización inmediata de la obra civil que se adelanta en las instalaciones del Club Deportes Tolima, tras detectar la falta de documentación esencial y obligatoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

La decisión fue tomada por la Dirección Territorial Tolima luego de una inspección en la que se evidenció que la empresa contratista, Eje Construcciones S.A.S., clasificada en nivel de riesgo V, no contaba con documentos fundamentales como procedimientos de trabajo seguro, plan de emergencias, señalización de la obra, rutas de evacuación, actas de brigadas de emergencia, soportes de simulacros, planes de capacitación ni plan de trabajo anual.

De acuerdo con el Ministerio, estos incumplimientos representan un riesgo grave e inminente para la vida y la integridad de los trabajadores.

“El Ministerio tiene un compromiso ineludible con la protección de los derechos laborales y la prevención de accidentes de trabajo. Invito a las empresas involucradas a adoptar las medidas correctivas necesarias para garantizar condiciones seguras y adecuadas en la ejecución de la obra," afirmó el titular de la cartera laboral, Antonio Sanguino Páez.

¿Por cuál obra suspenden al Deportes Tolima?

La suspensión de la obra, que corresponde a la fase inicial del nuevo centro de alto rendimiento del club, solo será levantada cuando la Dirección Territorial del Ministerio verifique que tanto el Club Deportes Tolima como la empresa contratista acrediten el cumplimiento total de los estándares mínimos

“Esta visita se enmarca en las acciones de inspección a nivel nacional y obedece a la facultad que tienen los inspectores de trabajo, según el artículo 11 de la Ley 1610 de 2013, de suspender actividades cuando exista un riesgo grave para la vida, la salud e integridad de los trabajadores”, agregó la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz.

