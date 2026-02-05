Helbert Panqueva deja la EMAB: “me voy con la tranquilidad de la tarea hecha”. ¿Por qué su salida?

Bucaramanga

Helbert Panqueva confirmó a Caracol Radio que desde el pasado 31 de diciembre terminó su relación laboral con la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), en una decisión que, según explicó, fue producto de un acuerdo con la administración municipal y no obedeció a una renuncia ni a un despido.

“El 31 de diciembre dimos por terminada nuestra relación laboral con la Empresa de Aseo de Bucaramanga a través de un contrato de transacción, una salida concertada con el alcalde Cristian Portilla y su junta directiva”, afirmó Helbert Panqueva.

Panqueva tenía contrato vigente hasta octubre de 2026, pero señaló que influyeron razones personales y nuevos proyectos. “Yo realmente tengo otros proyectos personales… creo que ya habíamos cumplido un ciclo”, indicó, al tiempo que dijo irse “con la satisfacción de una tarea cumplida” tras varios años al frente de la entidad, periodo en el que, recordó, trabajó con cinco alcaldes.

De su gestión: “Avances en El Carrasco y transformación del modelo”

El exgerente destacó tres logros estructurales durante su administración. El primero, la recuperación de la legalidad del relleno sanitario El Carrasco, que había estado cerrado judicialmente y cuya operación quedó habilitada hasta 2027.

El segundo, la ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento que, según explicó, estaba cerca de colapsar y entró en operación a finales de 2025.

Y el tercero, que calificó como clave para el futuro, fue la aprobación por parte del Juzgado 15 Administrativo de la hoja de ruta para transformar El Carrasco, “de un relleno sanitario convencional a un parque tecnológico”, con el objetivo de dejar de enterrar residuos y avanzar hacia su tratamiento y aprovechamiento bajo un esquema de economía circular. “Lo que se viene ahora es tomar las decisiones políticas para empezar a implementar esta hoja de ruta”, sostuvo.

¿Cuál es el mayor reto de la entidad?

Helbert Panqueva advirtió que uno de los mayores desafíos administrativos de la EMAB en 2026 será mejorar la eficiencia del servicio y enfrentar la situación laboral de cientos de operarios, la formalización de los trabajadores.

Indicó que, aunque la planta directa ronda las 130 personas, hay más de 600 trabajadores que prestan servicios de forma tercerizada o informal, algunos desde hace más de 15 años, sin acceso pleno a beneficios como vacaciones o créditos.

“Hay personitas como los escobitas que llevan 15, 17, 20 años y nunca han tenido la posibilidad de salir a unas vacaciones. Eso lo da la formalización en esa relación laboral”, expresó. Además, mencionó que existen sanciones del Ministerio del Trabajo que obligan a revisar esta situación.

Sobre el modelo de operación, señaló que no está de acuerdo con la privatización total de la empresa, pero sí con figuras como contratos de concesión u operación de largo plazo, siempre que se mantenga el carácter público de la EMAB.

¿Luce más sucia Bucaramanga hoy?

Sobre la percepción de que “la ciudad está más sucia”, hizo una diferencia entre la recolección domiciliaria y la limpieza del espacio público, y atribuyó los problemas a factores como falta de cultura ciudadana, aumento de habitantes de calle, recicladores informales que rompen bolsas y el fenómeno de los “zorreros” que arrojan escombros y muebles en sitios no autorizados.

“Una cosa es la prestación del servicio de aseo y otra muy diferente es la limpieza de la ciudad que tiene que ver mucho con el comportamiento ciudadano”, concluyó.