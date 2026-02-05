Fecha 5 de la Liga colombiana: programación, días, horas y partidos aplazados

La Dimayor confirmó la programación oficial de la fecha 5 de la Liga colombiana, una jornada que llega con ajustes importantes debido al aplazamiento de tres partidos por la imposibilidad de utilizar el Estadio El Campín, afectado por las condiciones del terreno de juego.

Le puede interesar: Habló presidente de Sencia por mal estado de la grama de El Campín: no harán conciertos en 4 semanas

Los compromisos Millonarios vs. Deportivo Pereira, Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional y Fortaleza vs. América de Cali, que estaban previstos para disputarse entre el 5 y 8 de febrero en Bogotá, fueron oficialmente reprogramados, obligando a modificar el calendario de la jornada.

Lea también: Eduardo Méndez sobre cancha de El Campín: “Con el próximo concierto sufrirá un deterioro similar”

A pesar de estos cambios, la fecha 5 mantiene un atractivo por varios factores como el buen momento de Deportivo Pasto, el crecimiento de Internacional Bogotá, y duelos atractivos como el Deportivo Cali vs. Millonarios, uno de los partidos más llamativos del fin de semana.

También le interesa: Gustavo Serpa criticó a Sencia por mal estado de la cancha de El Campín: “Es una vergüenza”

La jornada se abrirá el viernes 6 de febrero con dos partidos: primero, el líder Pasto recibirá a Bucaramanga en el estadio Libertad, y más tarde, Medellín enfrentará a Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot.

También le interesa: Dimayor anuncia que Millonarios y Santa Fe no podrán jugar sus próximos partidos en El Campín

El sábado 7 tendrá tres compromisos, destacando el choque entre Junior y Boyacá Chicó en Barranquilla. Finalmente, el domingo 8 se jugarán tres encuentros más, con el duelo Cali vs. Millonarios como plato fuerte, además del cierre con Jaguares vs. Pereira.

Así se jugará la fecha 5 de la Liga colombiana

Viernes 6 de febrero

—Deportivo Pasto vs. Bucaramanga

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: La Libertad (Pasto)

—Independiente Medellín vs. Internacional Bogotá

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Sábado 7 de febrero

—Águilas Doradas vs. Cúcuta

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Cincuentenario

—Tolima vs. Llaneros

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)

— Junior vs. Boyacá Chicó

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla)

Domingo 8 de febrero

—Alianza vs. Once Caldas

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau (Valledupar)

—Deportivo Cali vs. Millonarios

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Palmaseca

—Jaguares vs. Deportivo Pereira

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Jaraguay

Partido adicional confirmado

—Fortaleza vs. Santa Fe

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)