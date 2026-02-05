Diego Arias da pistas respecto al debut en Atlético Nacional del Chicho Arango

La cuarta fecha del campeonato colombiano terminó en la noche del miércoles 4 de febrero con el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali, compromiso que se definió en favor del elenco antioqueño por 2-1.

REVIVA ACÁ EL CLÁSICO ENTRE ATLÉTICO NACIONAL Y AMÉRICA POR LIGA COLOMBIANA

La alegría verdolaga en el Atanasio Girardot se produjo gracias a las anotaciones de Milton Casco (13′) y Juan Manuel Rengifo (61′), mientras que por el bando escarlata descontó Dylan Borrero (15′). Resultado que significó el segundo triunfo al hilo de Nacional.

Finalizado el partido, el entrenador Diego Arias atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y se refirió tanto al debut del Chicho Arango como a las lesiones de David Ospina y Jorman Campuzano.

ASÍ QUEDA NACIONAL EN LA TABLA DE POSICIONES TRAS VENCER AL AMÉRICA

Arias da pistas respecto al debut en Atlético Nacional del Chicho Arango

“Nos pone muy contentos contar con un jugador de la calidad de Cristian. Llegó hace unos días, ha tenido 3-4 entrenamientos y se está preparando muy bien para ponerse a punto, al igual que sus compañeros”, empezó diciendo el técnico Arias sobre la actualidad del Chicho.

En cuanto a la posibilidad de verlo jugar, el DT afirmó que su estrella “va a tener la participación que consideremos nos beneficie, en la posición que sea la mejor para él y el equipo”. Si bien no dio fechas exactas para el debut, fue claro al advertir lo que quiere de Arango y todo el plantel: “Lo importante es que él y todos sus compañeros se están preparando para sumar desde el lugar que les toque”.

Así las cosas, el experimentado delantero tiene por delante el encuentro ante Fortaleza en el Atanasio (12 de febrero) y el clásico frente al Deportivo Cali en Palmaseca (15 de febrero).

Finalmente, Arias dio detalles sobre la lesión que sacó del clásico al capitán David Ospina: “Tuvo una molestia. Esperamos que pueda recuperarse pronto y estar con nosotros”.

Y respecto a la evolución de Jorman Campuzano, sentenció: “Ya se está entrenando con el equipo, lleva tres sesiones de entrenamiento, está muy bien, afortunadamente ha respondido y seguramente en las siguientes sesiones podremos contar con él, porque tendrá un poco más de tiempo”.

Vea acá la rueda de prensa completa de Diego Arias











