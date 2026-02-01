Nacional anuncia estelar fichaje para la Copa Sudamericana 2026

Atlético Nacional sigue sumando fichajes para la temporada 2026. Aunque el torneo colombiano ya comenzó, la diectiva del cuadro antioqueño continúa trabajando para reforzar su nómina y este sábado 31 de enero sumó una pieza importantísima.

A través de redes sociales, el verde paisa anunció la llegada de un delantero de primer nivel, quien se codeará con Alfredo Morelos en el frente de ataque.

El Chicho Arango regresa a Colombia para jugar con Nacional

Cristian Arango ha regresado al fútbol colombiano para portar la camiseta de Atlético Nacional, equipo del que es confeso hincha. "Definitivamente: NACIONAL NO ES NORMAL“, fue el anuncio que se hizo en redes sociales, junto con el siguiente video:

En el video no solo aparece el Chicho, como se lo apoda, sino también su abuela, quien, según contó el mismo futbolista, sueña con ver a su nieto jugando profesionalmente con Nacional.

“Con mi familia estamos muy bien, estamos tranquilos. Mi esposa siempre me escucha hablar de Nacional y sabe que me brillan los ojitos, entonces siempre va a apoyarme. Ella también es hincha, entonces todo fluye para que uno pueda tomar la decisión de venir. Tengo a mis padres que desde chiquito me han inculcado ser hincha yla mayor razón para venir rápido es para que mi abuelita me pueda ver vestido de Nacional”, señaló en diálogo con El VBAR Caracol.

El Chicho Arango llega entonces al décimo club de su carrera, tercero en el rentado colombiano. Los anteriores fueron: Envigado, Millonarios, Tondela, Valencia Mestalla, Desportivo Aves, Pachuca, Los Ángeles FC, San José Earthquakes y Real Salt Lake.

Asimismo, se suma a los cuatro refuerzos presentados hasta el momento por el cuadro verdolaga: Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño y Eduard Bello.

